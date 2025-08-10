Tragedia na plaży w Ukrainie. Weszli do wody, doszło do eksplozji

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Kobieta i dwóch mężczyzn zginęli na plaży w pobliżu Odessy. Według miejscowej policji ofiary to plażowicze, którzy pływali w morzu, gdy doszło do dwóch eksplozji nieznanych obiektów, najprawdopodobniej min morskich. Miejsce tragedii objęte jest zakazem kąpieli.

Na plaży w pobliżu Odessy w wyniku eksplozji zginęły trzy osoby
Na plaży w pobliżu Odessy w wyniku eksplozji zginęły trzy osobyDevanaUkraine/X/Odeska Policjafacebook.com

W niedzielę około godziny 11:30 (godz. 10:30 w Polsce) w pobliżu Odessy doszło do dwóch eksplozji. W ich wyniku zginęły trzy osoby.

Według wstępnych informacji wybuchy miały miejsce w odległości około 50 metrów od brzegu.

Ukraina: Eksplozje przy plaży w pobliżu Odessy. Trzy osoby nie żyją

Ukraińska policja poinformowała, że ofiary to wczasowicze - kobieta i dwóch mężczyzn.

"Trzy osoby zginęły podczas pływania w morzu na skutek dwóch eksplozji nieznanych obiektów" - podano. "Trwa ustalanie tożsamości ofiar" - dodano.

Na miejscu zdarzenia pracują grupy dochodzeniowo-śledcze, technicy zajmujący się materiałami wybuchowymi oraz ratownicy.

Zobacz również:

Atak dronów na rafinerię w Saratowie w Rosji
Ukraina - Rosja

Cios dla Rosjan. Kule ognia i gigantyczny dym nad strategicznym obiektem

Marta Stępień
Marta Stępień

    Szef odeskiej administracji wojskowej Oleg Kiper poinformował, że jeden z mężczyzn zginął w Karolino-Bugazie, a pozostałe ofiary w pobliskiej miejscowości Zatoka.

    Ukraina: Tragedia w strefie z zakazem kąpieli. Doniesienia o wybuchu min morskich

    Ukraińskie media podały, że do zdarzenia doszło w strefie objętej zakazem kąpieli.

    Kiper podkreślił, że w obwodzie odeskim działają 32 strefy bezpiecznego pływania: 30 w samej Odessie i po jednej w rejonie czarnomorskim oraz primorskim izmailskim.

    W mediach zaczęły pojawiać się doniesienia, że plażowicze zginęli na skutek eksplozji min morskich.

    Agencja Ukrinform przypomina, że w czerwcu w miejscowości Zatoka w wyniku wybuchu miny lądowej zginęły dwie osoby.

    Zobacz również:

    Tragiczny wypadek małego samolotu. Runęli chwilę po starcie
    Świat

    Uderzyli w ziemię niedługo po starcie. Katastrofa awionetki w Hiszpanii

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz
    "Polityczny WF": Nawrocki kontra Tusk. Dwie delegacje z Polski w Brukseli?INTERIA.PL

    Najnowsze