W niedzielę około godziny 11:30 (godz. 10:30 w Polsce) w pobliżu Odessy doszło do dwóch eksplozji. W ich wyniku zginęły trzy osoby.

Według wstępnych informacji wybuchy miały miejsce w odległości około 50 metrów od brzegu.

Ukraina: Eksplozje przy plaży w pobliżu Odessy. Trzy osoby nie żyją

Ukraińska policja poinformowała, że ofiary to wczasowicze - kobieta i dwóch mężczyzn.

"Trzy osoby zginęły podczas pływania w morzu na skutek dwóch eksplozji nieznanych obiektów" - podano. "Trwa ustalanie tożsamości ofiar" - dodano.

Na miejscu zdarzenia pracują grupy dochodzeniowo-śledcze, technicy zajmujący się materiałami wybuchowymi oraz ratownicy.

Szef odeskiej administracji wojskowej Oleg Kiper poinformował, że jeden z mężczyzn zginął w Karolino-Bugazie, a pozostałe ofiary w pobliskiej miejscowości Zatoka.

Ukraina: Tragedia w strefie z zakazem kąpieli. Doniesienia o wybuchu min morskich

Ukraińskie media podały, że do zdarzenia doszło w strefie objętej zakazem kąpieli.

Kiper podkreślił, że w obwodzie odeskim działają 32 strefy bezpiecznego pływania: 30 w samej Odessie i po jednej w rejonie czarnomorskim oraz primorskim izmailskim.

W mediach zaczęły pojawiać się doniesienia, że plażowicze zginęli na skutek eksplozji min morskich.

Agencja Ukrinform przypomina, że w czerwcu w miejscowości Zatoka w wyniku wybuchu miny lądowej zginęły dwie osoby.

