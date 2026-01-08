Tragedia na plaży w Tajlandii. "Ratownik powiedział, że nie potrafi pływać"
37-letni Brytyjczyk utonął na plaży w Tajlandii, porwany przez silny prąd wsteczny. Wszystko rozegrało się na oczach jego siostry, która obarcza winą za tragedię lokalne służby ratunkowe. Jak twierdzi kobieta, ratownik dyżurujący tego dnia przyznał jej, że nie potrafi pływać.
W skrócie
- Jason Lambert z Wielkiej Brytanii utonął na plaży w Tajlandii po porwaniu przez silny prąd wsteczny.
- Siostra zmarłego relacjonowała dramatyczne wydarzenia, które rozegrały się na oczach rodziny.
- Rodzina Lamberta zgłaszała zastrzeżenia do działania lokalnych służb ratunkowych, a ratownik dyżurujący przyznał, że nie potrafi pływać.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do tragedii doszło pod koniec listopada ubiegłego roku na popularnej plaży Freedom Beach w Phuket.
Jason Lambert wypoczywał tam podczas rodzinnych wakacji, gdy wraz z grupą ośmiu innych osób został porwany przez silny prąd wsteczny.
Tajlandia. Śmierć brytyjskiego turysty. Porwał go prąd wsteczny
Lauren Smy, siostra zmarłego, opisała, że cała sytuacja rozegrała się w ciągu kilku sekund. W wywiadzie dla "Daily Gazette" wspominała, że grupa, w tym ona sama, stała w wodzie sięgającej pasa, kiedy nagła fala zabrała ich w głąb morza.
Kobieta w panice wołała brata o pomoc, a on próbował dopłynąć do niej, chwytając ją za rękę. Wtedy kolejna fala porwała ich dalej w morze i straciła z nim kontakt. Lauren Smy przyznała, że w tym momencie była przekonana, iż nie uda jej się przeżyć, bo mimo wysiłków nie mogła wydostać się na brzeg.
- Wtedy pojawił się jakiś mężczyzna i pomógł mi. Kiedy zaczęłam wracać na brzeg, inny postawny facet wszedł do wody, złapał Jasona i wyciągnął go na piasek, gdzie wszyscy natychmiast ruszyli z reanimacją - opowiadała.
Brat kobiety trafił następnie do szpitala Patong w Phuket, gdzie zmarł jeszcze tego samego popołudnia.
Tragedia w Tajlandii. Ratownik przyznał, że nie potrafi pływać
Rodzina Lamberta wróciła do Wielkiej Brytanii dwa dni po tragicznej śmierci mężczyzny. Ciało 37-latka dotarło jednak do kraju dopiero po Bożym Narodzeniu. Jak twierdzi jego siostra, w tajlandzkim szpitalu nie pobrano próbek krwi, a sekcję zwłok wykonano dopiero po upływie dwóch tygodni.
Kobieta wskazała również na rażące błędy w pracy służb ratunkowych w Tajlandii. - Ten ratownik powinien być przeszkolony - na tym polega sedno sprawy... Ratownik, który miał wtedy dyżur, powiedział nam, że nie potrafi pływać - przekazała w rozmowie z mediami.
Według ustaleń "The Independent" lokalne media informowały krótko po tragedii, że policja nie odnotowała żadnych zastrzeżeń ze strony rodziny Lamberta ani wniosków o dalsze dochodzenie. Brytyjski koroner uznał, że śmierć 37-latka była nieszczęśliwym wypadkiem.
Źródło: "The Independent"