W skrócie Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do zwiedzających Piramidę Księżyca w Teotihuacan, po czym popełnił samobójstwo.

W wyniku strzelaniny zginęła obywatelka Kanady, a sześcioro turystów zostało rannych.

Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum poleciła przeprowadzenie dochodzenia i wyraziła solidarność z poszkodowanymi oraz ich rodzinami.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano czasu miejscowego. Uzbrojony mężczyzna wszedł na jedną z konstrukcji i otworzył ogień do zwiedzających, wywołując wśród nich panikę. Następnie strzelający popełnił samobójstwo.

Stanowe ministerstwo bezpieczeństwa przekazało, że wśród sześciu rannych osób cztery zostały ranione z broni palnej, a dwie doznały obrażeń wskutek upadku ze schodów budynku.

Zabita to obywatelka Kanady. Wśród rannych były dwie osoby z Kolumbii, Rosjanin i Kanadyjczyk. Poszkodowani zostali przewiezieni do okolicznych szpitali.

Meksyk. Strzelanina na Piramidzie Księżyca w Teotihuacan. Widok z drona na miejsce tragedii

Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum poleciła federalnemu gabinetowi bezpieczeństwa przeprowadzenie dochodzenia w sprawie strzelaniny.

"To, co wydarzyło się dziś w Teotihuacan, głęboko nas boli. Wyrażam najszczerszą solidarność z osobami dotkniętymi tym zdarzeniem oraz ich rodzinami. Jesteśmy w kontakcie z ambasadą Kanady" - napisała na platformie X.

Leżący niedaleko miasta Meksyk Teotihuacan jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów stanowisk archeologicznych w kraju. Po strzelaninie strefa została czasowo zamknięta dla odwiedzających.

