Tragedia na Piramidzie Księżyca. Napastnik otworzył ogień do turystów
Tragiczne informacje płyną z Meksyku, gdzie napastnik otworzył ogień do turystów zwiedzających Piramidę Księżyca w Teotihuacan. Agresor zabił obywatelkę Kanady, a następnie targnął się na swoje życie. W strzelaninie rannych zostało czworo turystów. Po tragedii głos zabrała prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum.
W skrócie
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano czasu miejscowego. Uzbrojony mężczyzna wszedł na jedną z konstrukcji i otworzył ogień do zwiedzających, wywołując wśród nich panikę. Następnie strzelający popełnił samobójstwo.
Stanowe ministerstwo bezpieczeństwa przekazało, że wśród sześciu rannych osób cztery zostały ranione z broni palnej, a dwie doznały obrażeń wskutek upadku ze schodów budynku.
Zabita to obywatelka Kanady. Wśród rannych były dwie osoby z Kolumbii, Rosjanin i Kanadyjczyk. Poszkodowani zostali przewiezieni do okolicznych szpitali.
Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum poleciła federalnemu gabinetowi bezpieczeństwa przeprowadzenie dochodzenia w sprawie strzelaniny.
"To, co wydarzyło się dziś w Teotihuacan, głęboko nas boli. Wyrażam najszczerszą solidarność z osobami dotkniętymi tym zdarzeniem oraz ich rodzinami. Jesteśmy w kontakcie z ambasadą Kanady" - napisała na platformie X.
Leżący niedaleko miasta Meksyk Teotihuacan jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów stanowisk archeologicznych w kraju. Po strzelaninie strefa została czasowo zamknięta dla odwiedzających.