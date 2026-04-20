Tragedia na Piramidzie Księżyca. Napastnik otworzył ogień do turystów

Dawid Szczyrbowski

Tragiczne informacje płyną z Meksyku, gdzie napastnik otworzył ogień do turystów zwiedzających Piramidę Księżyca w Teotihuacan. Agresor zabił obywatelkę Kanady, a następnie targnął się na swoje życie. W strzelaninie rannych zostało czworo turystów. Po tragedii głos zabrała prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum.

Funkcjonariusze i grupa osób na szczycie Piramidy Księżyca w Teotihuacan, Meksyk, wokół centralnego punktu.
Meksyk. Strzelanina na Piramidzie Księżyca w TeotihuacanMadla HartzPAP/EPA

W skrócie

  • Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do zwiedzających Piramidę Księżyca w Teotihuacan, po czym popełnił samobójstwo.
  • W wyniku strzelaniny zginęła obywatelka Kanady, a sześcioro turystów zostało rannych.
  • Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum poleciła przeprowadzenie dochodzenia i wyraziła solidarność z poszkodowanymi oraz ich rodzinami.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano czasu miejscowego. Uzbrojony mężczyzna wszedł na jedną z konstrukcji i otworzył ogień do zwiedzających, wywołując wśród nich panikę. Następnie strzelający popełnił samobójstwo.

Stanowe ministerstwo bezpieczeństwa przekazało, że wśród sześciu rannych osób cztery zostały ranione z broni palnej, a dwie doznały obrażeń wskutek upadku ze schodów budynku.

Zabita to obywatelka Kanady. Wśród rannych były dwie osoby z Kolumbii, Rosjanin i Kanadyjczyk. Poszkodowani zostali przewiezieni do okolicznych szpitali.

kompleks monumentalnych piramid i budowli archeologicznych wśród suchego terenu, otoczony drogą z zaparkowanymi samochodami, w tle widoczne gęsto zabudowane miasto
Meksyk. Strzelanina na Piramidzie Księżyca w Teotihuacan. Widok z drona na miejsce tragediiRaquel CunhaAgencja FORUM

Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum poleciła federalnemu gabinetowi bezpieczeństwa przeprowadzenie dochodzenia w sprawie strzelaniny.

"To, co wydarzyło się dziś w Teotihuacan, głęboko nas boli. Wyrażam najszczerszą solidarność z osobami dotkniętymi tym zdarzeniem oraz ich rodzinami. Jesteśmy w kontakcie z ambasadą Kanady" - napisała na platformie X.

Leżący niedaleko miasta Meksyk Teotihuacan jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów stanowisk archeologicznych w kraju. Po strzelaninie strefa została czasowo zamknięta dla odwiedzających.

Świat

Dagmara Pakuła
Najnowsze