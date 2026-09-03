Wśród ponad 80 ofiar jest także niemowlę - przekazał hiszpański dziennik "La Provincia". Według jego ustaleń łodzią typu cayuco, czyli małą dłubanką, płynęło łącznie 128 osób.

Łódź dostrzeżono wczesnym rankiem w czwartek, gdy dryfowała około 120 km na południe od Wysp Kanaryjskich. Imigranci rozpoczęli swoją podróż 27 dni wcześniej w Gambii.

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Hiszpańska Służba Ratownictwa Morskiego przekazała agencji EFE, że łódź została zlokalizowana przez jeden z samolotów patrolowych.

Ratownicy byli zmuszeni zostawić pięć ciał z uwagi na złe warunki panujące na oceanie. W chwili podejmowania akcji ratunkowej 45 imigrantów wciąż żyło, choć nie wiadomo, w jakim byli stanie.

"Gwardia Cywilna potwierdziła hiszpańskiej organizacji pozarządowej Caminando Fronteras, że cayuco miało na swoim kadłubie oznaczenia, które odpowiadają łodzi, która wypłynęła 7 sierpnia z Gambii" - podał "El Periodico".

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