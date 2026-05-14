W skrócie Pięcioro obywateli Włoch zginęło podczas nurkowania w rejonie atolu Vaavu na Malediwach.

Ofiarami są m.in. profesorka Uniwersytetu w Genui oraz jej córka.

Lokalne służby prowadzą śledztwo dotyczące przyczyn tragedii. Wcześniej przestrzegały przed trudnymi warunkami pogodowymi w regionie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pięcioro turystów z Włoch zaginęło w czwartek o poranku czasu miejscowego podczas nurkowania w wodach atolu Vaavu. Gdy do południa wciąż nie wynurzyli się na powierzchnię załoga statku, którym podróżowali, zgłosiła sprawę służbom.

Lokalne władze poinformowały, że to najgorszy wypadek podczas nurkowania, jaki miał miejsce w kraju. Malediwy składają się z 1192 małych wysp na Oceanie Indyjskim, rozrzuconych na przestrzeni około 800 kilometrów wzdłuż równika.

Malediwy: Nie żyją turyści z Włoch

"W wyniku wypadku podczas wyprawy nurkowej zginęło pięcioro obywateli Włoch. Według doniesień nurkowie zginęli podczas próby eksploracji jaskiń położonych na głębokości 50 metrów" - poinformowały miejscowe służby.

Agencja Ansa ustaliła, że ofiary to: Monica Montefalcone, profesorka i badaczka na Uniwersytecie w Genui, oraz jej córka Giorgia Sommacal, a także Muriel Oddenino z Poirino, badaczka z Turynu oraz instruktorzy nurkowania Gianluca Benedetti z Padwy i Federico Gualtieri z Borgomanero, niedaleko Novary.

Nurkowali w jaskiniach. Służby wszczynają śledztwo

Turyści nie wrócili z nurkowania na atolu Vaavu, położonym na południe od stolicy Malediwów, Malé. W czwartek po południu na miejsce wysłano samoloty i łodzie, rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę operacja poszukiwawcza. Do pomocy wysłano dodatkowych nurków straży przybrzeżnej - podawało wojsko.

W efekcie poszukiwań znaleziono ciało jednej z osób. "Odkryto je w głębokiej jaskini. Uważa się, że czterech pozostałych nurków również znajduje się w tej samej jaskini, która sięga około 60 metrów" - doprecyzowało wojsko w komunikacie.

Lokalna policja potwierdziła wszczęcie śledztwa w tej sprawie. Przyczyna śmierci turystów pozostaje na ten moment nieznana.

Agencja Ansa podaje, że w czwartek warunki pogodowe na miejscu były niekorzystne. Służby meteorologiczne ogłosiły nawet żółty alert dla tego obszaru dla łodzi pasażerskich i rybaków.

Dziennik "Le Parisien" podaje, że ostatnio do podobnej tragedii doszło w grudniu 2025 roku. Podczas nurkowania zginęła wówczas turystka z Wielkiej Brytanii, a kilka dni później zmarł także jej mąż. W czerwcu 2025 roku 26-letnia turystka z Japonii zaginęła po wyprawie nurkowej w pobliżu stolicy Malediwów.

Według doniesień lokalnych mediów w ciągu ostatnich sześciu lat na archipelagu zginęło co najmniej 112 turystów, w tym 42 osoby podczas wszelkich form nurkowania.

Armia USA odwołała przerzut żołnierzy do Polski? Kierwiński komentuje Polsat News Polsat News