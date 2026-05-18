W skrócie Trzech nurków z Finlandii dołącza do zespołu poszukiwawczego na Malediwach, by pomóc w odnalezieniu ciał czterech włoskich płetwonurków zaginionych podczas eksploracji podwodnych jaskiń na atolu Vaavu.

Ciało jednego włoskiego nurka zostało znalezione w piątek na głębokości około 60 metrów, a pozostałe najprawdopodobniej również znajdują się w tej samej, 60-metrowej jaskini.

Podczas akcji poszukiwawczej zginął sierżant major Mohamed Mahudhee w wyniku choroby dekompresyjnej, co spowodowało czasowe wstrzymanie działań.

Do tragedii doszło w ubiegły czwartek na wodach w rejonie atolu Vaavu na Malediwach. Pięcioro włoskich płetwonurków zginęło podczas próby eksploracji jaskiń położonych na głębokości 50 metrów; dopuszczalna głębokość nurkowania w tym rejonie wynosi 30 metrów.

Ciało jednej z ofiar odnaleziono w piątek. Siły zbrojne Malediwów przekazały, że znajdowało się na głębokości około 60 metrów, wewnątrz podwodnej groty. Według służb pozostałe ciała prawdopodobnie znajdują się w tej samej jaskini, która ma około 60 metrów długości.

Tragedia na Malediwach. Fińscy nurkowie przyłączają się do akcji poszukiwawczej

Podczas działań poszukiwawczych zginął także jeden z nurków sił zbrojnych Malediwów. Sierżant major Mohamed Mahudhee zmarł w sobotę z powodu choroby dekompresyjnej.

Po śmierci wojskowego nurka służby tymczasowo wstrzymały akcję wydobycia ciał. Działania utrudniają trudne warunki pogodowe i wzburzone morze.

Jak przekazała DAN Europe, organizacja zajmująca się bezpieczeństwem nurkowania, w niedzielę na miejsce dotarli fińscy nurkowie: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund i Patrik Grönqvist. Będą oni współpracować z siłami zbrojnymi Malediwów oraz lokalnymi służbami.

W ciągu ostatnich pięciu lat w wodach archipelagu zginęło 112 turystów, w tym 42 nurków.

Źródła: Reuters, Interia

