Tragedia na Malediwach. Kolejni nurkowie dołączają do akcji poszukiwawczej

Monika Bortnowska

Trzech fińskich nurków dołączy do akcji poszukiwawczej ciał czterech Włochów, którzy zginęli podczas próby eksploracji podwodnych jaskiń na wodach wokół Malediwów.

Grupa nurków wychodzi z morza po schodach przy plaży Rasfannu w Malé, w tle palmy i statek wycieczkowy.
Turysta wraz z instruktorami wraca po sesji nurkowania w pobliżu plaży Rasfannu w Malé, 15 maja 2026 r.MOHAMED AFRAHAFP

W skrócie

  • Trzech nurków z Finlandii dołącza do zespołu poszukiwawczego na Malediwach, by pomóc w odnalezieniu ciał czterech włoskich płetwonurków zaginionych podczas eksploracji podwodnych jaskiń na atolu Vaavu.
  • Ciało jednego włoskiego nurka zostało znalezione w piątek na głębokości około 60 metrów, a pozostałe najprawdopodobniej również znajdują się w tej samej, 60-metrowej jaskini.
  • Podczas akcji poszukiwawczej zginął sierżant major Mohamed Mahudhee w wyniku choroby dekompresyjnej, co spowodowało czasowe wstrzymanie działań.
Do tragedii doszło w ubiegły czwartek na wodach w rejonie atolu Vaavu na Malediwach. Pięcioro włoskich płetwonurków zginęło podczas próby eksploracji jaskiń położonych na głębokości 50 metrów; dopuszczalna głębokość nurkowania w tym rejonie wynosi 30 metrów.

Ciało jednej z ofiar odnaleziono w piątek. Siły zbrojne Malediwów przekazały, że znajdowało się na głębokości około 60 metrów, wewnątrz podwodnej groty. Według służb pozostałe ciała prawdopodobnie znajdują się w tej samej jaskini, która ma około 60 metrów długości.

Podczas działań poszukiwawczych zginął także jeden z nurków sił zbrojnych Malediwów. Sierżant major Mohamed Mahudhee zmarł w sobotę z powodu choroby dekompresyjnej.

Po śmierci wojskowego nurka służby tymczasowo wstrzymały akcję wydobycia ciał. Działania utrudniają trudne warunki pogodowe i wzburzone morze.

Jak przekazała DAN Europe, organizacja zajmująca się bezpieczeństwem nurkowania, w niedzielę na miejsce dotarli fińscy nurkowie: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund i Patrik Grönqvist. Będą oni współpracować z siłami zbrojnymi Malediwów oraz lokalnymi służbami.

W ciągu ostatnich pięciu lat w wodach archipelagu zginęło 112 turystów, w tym 42 nurków.

Źródła: Reuters, Interia

