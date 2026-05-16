W skrócie Władze Malediwów bezterminowo zawiesiły licencję operacyjną statku MV Duke of York po śmierci pięciorga włoskich nurków.

Wśród ofiar wypadku byli naukowcy i instruktorzy nurkowania, mimo że poszukiwania prowadzone były przy użyciu samolotów i łodzi dotąd udało się odnaleźć jedno ciało.

W ciągu ostatnich pięciu lat w wodach Malediwów zginęło 112 turystów, w tym 42 nurków.

Ministerstwo Turystyki Malediwów poinformowało o bezterminowym zawieszeniu licencji operacyjnej luksusowego 36-metrowego jachtu MV Duke of York. To z jego pokładu nurkowali turyści z Włoch, którzy zginęli w wodach atolu Vaavu w czwartek.

Śledczy prowadzą dochodzenie, którego celem będzie wyjaśnienie, dlaczego jedyne odnalezione dotąd ciało znajdowało się na głębokości 60 metrów - przekazał rzecznik rządu Malediwów Mohamed Hussain Shareef. W atolu Vaavu dopuszczalna głębokość nurkowania wynosi 30 metrów.

Lokalne władze poinformowały, że śmierć włoskich turystów to najtragiczniejszy wypadek podczas nurkowania w historii Malediwów.

Włoscy nurkowie zginęli na Malediwach. Zapadła decyzja władz

Według ustaleń służb do tragedii doszło podczas próby eksploracji jaskiń położonych poniżej dopuszczalnej głębokości nurkowania. Zginęła profesor biologii morskiej Uniwersytet w Genui, jej córka, badaczka z Turynu oraz dwóch instruktorów nurkowania. Wszyscy byli obywatelami Włoch.

W akcji poszukiwawczej na atolu położonym na południe od stolicy Malediwów, Malé, wykorzystano samoloty i łodzie, zaangażowano nurków. Mimo to dotąd udało się odnaleźć tylko jedno ciało.

"Odkryto je w głębokiej jaskini. Uważa się, że czterech pozostałych nurków również znajduje się w tej samej jaskini, która sięga około 60 metrów" - przekazało wojsko w komunikacie.

Na Malediwach w ciągu ostatnich pięciu lat zginęło 42 nurków

Dziennik "Le Parisien" podał w czwartek, że w grudniu 2025 r. podczas nurkowania w regionie zginęła turystka z Wielkiej Brytanii, a kilka dni później jej mąż. W czerwcu 2025 roku 26-letnia turystka z Japonii zaginęła po wyprawie nurkowej w pobliżu stolicy Malediwów.

Lokalne media wyliczają, że w wodach archipelagu w ciągu ostatnich pięciu lat zginęło 112 turystów, w tym 42 nurków. Według agencji Ansa w czwartek warunki pogodowe na Vaavu były niekorzystne. Służby meteorologiczne ogłosiły żółty alert dla tego obszaru dla łodzi pasażerskich i rybaków.

Źródło: AFP, "Le Parisien"

