W niedzielę około godz. 6.30 policja wezwana została do maltańskiej jednostki administracyjnej St. Julian's w związku z odnalezieniem zwłok 31-letniego obywatela Maroka. Jak się wkrótce okazało, mężczyzna zmarł na skutek obrażeń odniesionych po upadku i uderzeniu się w głowę w wyniku bójki z 27-letnim Sebastianem M.

Po incydencie Polak miał zbiec z miejsca zdarzenia.

Zabójstwo na Malcie. Oskarżony 27-letni Polak

Policja przeanalizowała nagrania z monitoringu i wszczęła intensywne poszukiwania polskiego obywatela. Po ok. 90 minutach mężczyzna został odnaleziony w rejonie plaży St. George's Bay.

Mundurowi dokonali zatrzymania Polaka. W poniedziałek doprowadzony został do sądu.

Jak podaje Malta Today, 27-latek został oskarżony o celowe spowodowanie śmierci oraz ciężkich obrażeń ciała. Co więcej, miał działać w warunkach recydywy.

Zmarły Marokańczyk mieszkał i pracował na Malcie. Polak przyjechał na wyspę najprawdopodobniej w celach turystycznych; planowo miał ją opuścić w poniedziałek. Jak przekonywał w sądzie, na co dzień pracuje w magazynie w Holandii.

Sebastian M. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Obrona nie kwestionowała aresztu i nie domagała się możliwości odstąpienia od środka w przypadku wpłacenia kaucji.

Źródło: Malta Today



