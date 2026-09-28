Tragedia na Malcie, zatrzymano Polaka. W tle śmierć Marokańczyka

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Maltańska policja zatrzymała 27-letniego Sebastiana M. Mężczyzna został oskarżony o zabójstwo 31-letniego obywatela Maroka, do którego doszło w niedzielę rano. Polak nie przyznaje się do winy.

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Zatrzymanie 27-letniego Polaka na Malcie
27-letni Polak zatrzymany na MalcieFacebook/The Malta Police Forcemateriał zewnętrzny

W niedzielę około godz. 6.30 policja wezwana została do maltańskiej jednostki administracyjnej St. Julian's w związku z odnalezieniem zwłok 31-letniego obywatela Maroka. Jak się wkrótce okazało, mężczyzna zmarł na skutek obrażeń odniesionych po upadku i uderzeniu się w głowę w wyniku bójki z 27-letnim Sebastianem M.

Po incydencie Polak miał zbiec z miejsca zdarzenia.

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Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

Zabójstwo na Malcie. Oskarżony 27-letni Polak

Policja przeanalizowała nagrania z monitoringu i wszczęła intensywne poszukiwania polskiego obywatela. Po ok. 90 minutach mężczyzna został odnaleziony w rejonie plaży St. George's Bay.

Mundurowi dokonali zatrzymania Polaka. W poniedziałek doprowadzony został do sądu.

Jak podaje Malta Today, 27-latek został oskarżony o celowe spowodowanie śmierci oraz ciężkich obrażeń ciała. Co więcej, miał działać w warunkach recydywy.

Zmarły Marokańczyk mieszkał i pracował na Malcie. Polak przyjechał na wyspę najprawdopodobniej w celach turystycznych; planowo miał ją opuścić w poniedziałek. Jak przekonywał w sądzie, na co dzień pracuje w magazynie w Holandii.

Sebastian M. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Obrona nie kwestionowała aresztu i nie domagała się możliwości odstąpienia od środka w przypadku wpłacenia kaucji.

Źródło: Malta Today

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