Tragedia na La Manche. Zatrzymano pięciu przewoźników podejrzanych o przemyt migrantów

Świat Katastrofa w La Manche. Emmanuel Macron: Nie pozwolimy, aby kanał stał się cmentarzem

Darmanin przekazał też informacje o toczącym się śledztwie w sprawie zatopionej łodzi z migrantami próbującymi przeprawić się przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii. - Jeden z przemytników migrantów miał samochód na niemieckich tablicach rejestracyjnych, a łódź, która zatonęła z migrantami, została kupiona w Niemczech - poinformował minister w stacji RTL.

- Te 27 zgonów to absolutna tragedia, ale chcę powiedzieć, że od stycznia dzięki policji, żandarmom i służbom morskim uratowaliśmy 7800 osób w Kanale La Manche - powiedział szef Darmanin.

- Od 1 stycznia aresztowaliśmy 1500 przemytników. To tytaniczna robota (...) Musimy zdać sobie sprawę, że mówimy o międzynarodowych sieciach bardzo podobnych do terrorystów, którzy używają szyfrowanych telefonów" - wyjaśnił Darmanin, który wezwał Wielką Brytanię, by "zaostrzyła swój system migracyjny".