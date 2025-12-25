Do tragicznego wypadku doszło w środę wieczorem na wysokości od 4670 do 4700 metrów. Maszyna, w której w chwili katastrofy znajdowało się pięć osób, rozbiła się między obozowiskiem Barafu a górskim szczytem Kibo.

Lokalne media, powołując się na szefa policji regionu Kilimandżaro, poinformowały, że helikopter brał udział w misji ratownictwa medycznego. Celem akcji było przetransportowanie pacjentów z góry do najbliższego szpitala.

Katastrofa na Kilimandżaro. Helikopter rozbił się w górach

W katastrofie zginęło łącznie pięć osób - dwaj pacjenci, miejscowy lekarz, przewodnik i pilot helikoptera. Służby zdecydowały się nie ujawniać narodowości zmarłych turystów. Jednak portal gazety "Mwananchi" podał, że chodzi o dwóch czeskich turystów.

Dowódca policji z Kilimandżaro, Simon Maigwa, poinformował dziennikarzy, że samolot należał do firmy Kilimanjaro Aviation, która zajmuje się między innymi ewakuacją medyczną.

Jak przekazał w oświadczeniu Urząd Lotnictwa Cywilnego Tanzanii, służby rozpoczęły dochodzenie w celu ustalenia dokładnych okoliczności i przyczyn wypadku.

Kilimandżaro niezmiennie przyciąga rzesze miłośników alpinizmu z całego świata. Szacuje się, że w ciągu roku na szczyt sięgający 5 895 m n.p.m. wspina się tam około 50 tys. turystów.

Wypadki lotnicze są tam jednak rzadkością. Ostatnie tego typu zdarzenie odnotowano w listopadzie 2008 r. Zginęły wówczas cztery osoby.

Źródło: Reuters

