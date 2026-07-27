W skrócie Podczas festiwalu kulinarnego w Seattle doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły trzy osoby, a pięć zostało rannych.

Władze zatrzymały jednego podejrzanego, a policja prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu.

Organizatorzy zalecili unikanie miejsca zdarzenia, a kursowanie kolejki jednoszynowej Seattle Center Monorail zostało zawieszone do końca dnia.

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Do masowej strzelaniny doszło w Seattle w stanie Waszyngton. Z dotychczasowych informacji przekazanych przez władze wynika, że życie straciły trzy osoby, a co najmniej pięć zostało rannych.

Stacja BBC, powołując się na zastępcę szefa policji Seattle Tyrone'a Davisa, przekazała, że dwie osoby zginęły na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Trzecia z kolei - mimo interwencji medyków - odeszła w szpitalu.

Burmistrz miasta Katie Wilson, cytowana przez AFP, przekazała, że zatrzymano jednego podejrzanego. Początkowo informacje wskazywały, że schwytać udało się dwóch potencjalnych strzelców.

Seattle. Seria strzałów na festiwalu kulinarnym

"Seattle Times" poinformował, że seria strzałów rozległa się około godz. 18 czasu miejscowego w Seattle Center. Do zdarzenia doszło podczas festiwalu kulinarnego "Bite of Seattle", który jest "świętem lokalnych przedsiębiorstw i sprzedawców żywności".

Dwoje świadków obecnych na miejscu przekazało lokalnej stacji KOMO, że "usłyszeli od siedmiu do ośmiu strzałów" na terenie obiektu. Ponadto widzieli tłum uciekający "we wszystkich kierunkach".

W sieci pojawiły się nagrania z miejsca zdarzenia. Na jednym z nich widać uciekających w panice ludzi. Ponadto słychać krzyki i ostrzeżenia przed strzałami.

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Strzelanina w Seattle. Cztery osoby w szpitalu

Rzeczniczka Susan Gregg ujawniła, że na oddział urazowy placówki Harborview Medical Center przyjęto czterech pacjentów: dziecko, kobietę w nieznanym wieku, która przeszła operację, 23-letniego mężczyznę i 39-letnią kobietę. Sprawą zajmuje się policja.

Po doniesieniach o strzelaninie kierownictwo kolejki jednoszynowej Seattle Center Monorail ogłosiło, że pozostanie ona nieczynna do końca dnia. Wznowione jej kursowania zaplanowano na poniedziałek rano czasu lokalnego. Władze zalecają unikanie miejsca zdarzenia i apelują o ostrożność.

W "Bite of Seattle" brały udział setki lokalnych wystawców. Imprezie towarzyszyły ponadto występy muzyczne na żywo. W opinii organizatorów w ciągu trzech dni wydarzenie to przyciąga 350 tys. ludzi.





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