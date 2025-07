Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę przed godz. 13 na cmentarzu Rawtenstall przy Burnley Road w Haslingden . Jak informuje serwis Sky News, ratownicy medyczni otrzymali zgłoszenie, że na cmentarzu na czteroletnie dziecko przewrócił się nagrobek .

Służby informują, że incydent nie jest traktowany jako "podejrzany", co oznacza, że nie przypuszcza się, że do śmierci chłopca mogły przyczynić się osoby trzecie. Policja wskazała, że przekaże akta sprawy do koronera (lekarza medycyny sądowej) "w odpowiednim czasie".