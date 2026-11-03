Tragedia na budowie kolejowego giganta w Alpach. Nie żyje 48-letni Polak

W skrócie Nie żyje 48-letni polski robotnik, który zmarł w szpitalu w Innsbrucku w wyniku obrażeń odniesionych podczas wypadku na placu budowy tunelu Brenner w Austrii.

Do tragicznego zdarzenia doszło, gdy na mężczyznę przewrócił się stos betonowych elementów. Wypadek miał miejsce w pobliżu Steinach am Brenner.

Austriacka Inspekcja Pracy prowadzi dochodzenie w sprawie zdarzenia, a media wskazują na coraz częstsze wypadki na tym placu budowy.

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O sprawie poinformował serwis TAG24. Powołując się na tyrolską policję, przekazał, że 48-letni robotnik stracił życie na placu budowy tunelu bazowego BBT w pobliżu Steinach am Brenner w Austrii.

Z nieznanych dotąd przyczyn stos elementów betonowych przewrócił się, upadając na robotnika. Do zdarzenia doszło poza tunelem.

Austria. Nie żyje 48-letni Polak, tragedia na placu budowy tunelu Brenner

48-latek odniósł obrażenia zagrażające życiu. Z pomocą pospieszyli mu inni pracownicy, którzy za pomocą wózka widłowego usunęli elementy betonowe. "Po udzieleniu pierwszej pomocy pracownik trafił do szpitala w Innsbrucku" - poinformował TAG24.

We wtorek policja poinformowała, że 48-latek zmarł w wyniku odniesionych ciężkich obrażeń. Austriacki nadawca publiczny ORF ustalił, że mężczyzna pochodził z Polski.

Stacja poinformowała, że incydent bada obecnie tyrolska inspekcja pracy. - Do tego wypadku nie powinno dojść - powiedział w rozmowie z nadawcą Robert Christanell, kierownik działu technicznego bezpieczeństwa pracy.

Media wskazują, że to nie pierwszy tego typu wypadek. ORF podało bowiem, że w ostatnich latach na placu budowy tunelu "wielokrotnie dochodziło do poważnych incydentów".

"To ogromny plac budowy, na którym pracuje wiele firm i pracowników. Skala wypadków jest obecnie uderzająca, a Inspekcja Pracy odwiedza plac budowy częściej niż wcześniej" - czytamy w publikacji austriackiego nadawcy.

Tunel Brenner połączy Austrię z Włochami. Media o wypadkach na placu budowy

ORF przypomniało, że w minioną niedzielę pracownik budowalny został ranny na placu budowy tunelu po stronie Południowego Tyrolu we Włoszech. Według doniesień medialnych samochód dostawczy uderzył w stojący dźwig. Nogi kierowcy zostały uwięzione. Przyczyny zdarzenia na ten moment nie są znane.

W 2024 roku na terenie budowy życie straciło dwóch pracowników, a wiosną 2025 roku doszło do "trzech kolejnych poważnych wypadków". Jeden pracownik zginął po tym, jak potrąciła go ciężarówka. Inny robotnik znalazł ciężko rannego kolegę, uwięzionego między dwoma betonowymi segmentami tunelu. Kolejny pracownik został ranny po uderzeniu 300-kilogramowym kamieniem.

"Ostatni poważny wypadek miał miejsce we wrześniu tego roku, kiedy robotnik budowlany został potrącony przez pociąg towarowy" - podało ORF.

Przypomnijmy, że tunel bazowy Brenner (BBT) to będący w budowie obiekt kolejowy o długości 55 kilometrów, który połączy Austrię z Włochami. Po ukończeniu będzie on drugim najdłuższym tunelem świata. Jego trasa rozpoczyna się niedaleko Innsbrucku w Austrii, przebiega pod przełęczą Brenner i kończy się w Franzensfeste we Włoszech.

Źródła: ORF, TAG24



