Tragedia na Bałtyku. Nie żyje kobieta i jej 7-letnie dziecko

Nie żyje siedmioletnie dziecko i jego 36-letnia matka , którzy w czwartek po południu wypadli za burtę promu Stena Spirit. Po wydobyciu z wody trafili do szpitala. To obywatele Polski, którzy podróżowali z Gdyni do Szwecji.

- Właśnie do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji wpłynęła informacja od strony szwedzkiej, aby poinformować najbliższych i rodzinę o śmierci zarówno chłopca, jak i jego matki - powiedział w Polsat News rzecznik Komendanta Głównego Policji inspektor Mariusz Ciarka.

