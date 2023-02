45-letni Wade Lovett ma problemy z oddychaniem od czasu, gdy w jego miejscowości doszło do wykolejenia pociągu, który przewoził chemikalia. Po tym, jak skład wypadł z torów, doszło do toksycznej eksplozji. Od tego czasu Lovett nie jest jedyną osobą, która ma problemy ze zdrowiem. Jego historie opisał jednak "The New York Post".

Skażenie w East Palestine. "Mój głos brzmi jak Myszka Miki"

- Lekarze twierdzą, że z pewnością mam w sobie chemikalia, ale nie ma nikogo w mieście, kto mógłby przeprowadzić testy toksykologiczne - mówi w rozmowie z gazetą wysokim głosem, jakby nawdychał się helu.

W wywiadzie stwierdził, że jego głos "brzmi jak Myszka Miki". - Mój normalny głos jest niski. Teraz ciężko mi się oddycha, zwłaszcza w nocy - dodał. Jak relacjonuje, w nocy boli go cała klatka piersiowa. - Mam wrażenie, że tonę. Często odkrztuszam flegmę - podkreśla.

Mężczyzna był mechanikiem samochodowym, jednak z powodu swoich niewyjaśnionych dolegliwości stracił pracę. Żaden lekarz w okolicy nie był w stanie postawić diagnozy, na podstawie której Lovett mógłby ubiegać się o zwolnienie lekarskie - przekazał "The New York Post".