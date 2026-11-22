W skrócie Rosyjski statek Sparta II, który ucierpiał w ataku drona na Zatoce Fińskiej, został odholowany poza fińską wyłączną strefę ekonomiczną przez rosyjską jednostkę Murman.

Fińskie służby graniczne zakończyły operację ratunkową oraz zniosły wszelkie wprowadzone wcześniej ograniczenia dotyczące ruchu morskiego i lotniczego w tym rejonie.

Władze Finlandii rozważały przejęcie uszkodzonego statku, jednak ostatecznie uznano, że sprowadzenie go do fińskiego portu wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem dla bezpieczeństwa.

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Rosyjski statek Sparta II, który w sobotę stanął w płomieniach, został odholowany poza fińską wyłączną strefę ekonomiczną oraz obszar odpowiedzialności Finlandii za zapobieganie szkodom środowiskowym.

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Fińskie służby potwierdziły również zniesienie wszystkich ograniczeń dotyczących ruchu morskiego i lotniczego, które wprowadzono w związku z prowadzoną operacją ratunkową. Tym samym działania fińskiej Straży Granicznej zostały oficjalnie zakończone.

Wcześniej poinformowano, że uszkodzoną jednostkę holuje rosyjski statek ratowniczy Murman. Bezpieczeństwo operacji na fińskim obszarze ratownictwa morskiego zapewniały patrolowiec Uisko, estońska jednostka Kindral Kurvits oraz holowniki ratownicze firmy Alfons Hakans.

Atak drona na rosyjski statek. Pożar na wodach Zatoki Fińskiej

Do incydentu doszło w sobotę rano na wodach międzynarodowych we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Według przekazanych informacji amerykańskie siły zbrojne wykryły atak drona na rosyjski statek towarowy Sparta II.

W wyniku uderzenia na pokładzie jednostki wybuchł pożar. Uszkodzony statek przemieścił się następnie na wody znajdujące się pod jurysdykcją Finlandii, gdzie rozpoczęto działania ratownicze i zabezpieczające.

Pożar udało się ugasić w niedzielne popołudnie. Fińskie służby przez cały czas monitorowały sytuację, koncentrując się zarówno na bezpieczeństwie żeglugi, jak i ograniczeniu ryzyka ewentualnych szkód środowiskowych.

Finlandia rozważała przejęcie statku. Władze wskazały na poważne ryzyko

Podczas niedzielnej konferencji prasowej dyrektor operacji morskich fińskiej Straży Granicznej kapitan porucznik Jukka-Pekka Lumilahti przyznał, że jednym z rozważanych scenariuszy było przejęcie rosyjskiego statku.

Ostatecznie jednak fińskie władze uznały, że sprowadzenie uszkodzonej jednostki do jednego z krajowych portów wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem.

Jak wyjaśnił Mikko Hirvi, dyrektor ds. bezpieczeństwa morskiego w fińskiej Straży Granicznej, najbezpieczniejszym rozwiązaniem zarówno dla wybrzeży Finlandii, jak i Estonii było umożliwienie Rosjanom odholowania statku na rosyjskie wody terytorialne.

W związku z tym zdecydowano się na holowanie jednostki przy jednoczesnym zabezpieczeniu operacji przez fińskie i estońskie służby.



