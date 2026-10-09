W skrócie Dwie osoby doznały ciężkich obrażeń w wyniku tornada, które przeszło przez Marsalę i okoliczne miejscowości na Sycylii.

Tornado zniszczyło dom, uszkodziło szkołę i inne budynki, a także przewróciło samochody i słupy energetyczne.

Eksperci wskazali to wydarzenie jako niemal bezprecedensowe dla regionu. Powiązali zjawisko z kryzysem klimatycznym.

Prezydent Sycylii zapowiedział specjalne środki na opanowanie sytuacji kryzysowej, a ostrzeżenie pogodowe nadal obowiązuje.

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Jak donosi agencja Reutera, trąba powietrzna wywołała panikę wśród mieszkańców, niszcząc dom, uszkadzając szkołę i inne budynki w Marsali oraz pobliskich miejscowościach Petrosino i Mazara del Vallo.

Dwoje poszkodowanych to para, która - jak wyjaśnia agencja - została zaskoczona przez trąbę powietrzną podczas jazdy. Ranni zostali przewiezieni do szpitala w stanie krytycznym.

- To było niemal jak amerykańskie tornado - niczego tak gwałtownego nie widziano tutaj od niepamiętnych czasów - powiedział Reutersowi szef sycylijskiej Agencji Ochrony Ludności Salvatore Cocina.

Na początku września agencja wydała ostrzeżenie, w którym stwierdzono, że upalne lato doprowadziło do nagromadzenia ciepła, które może wywołać ekstremalne zjawiska pogodowe jesienią.

- Po raz kolejny uwidacznia to problem ekstremalnych zjawisk pogodowych, charakterystycznych dla ostatnich lat w związku z kryzysem klimatycznym - powiedział Cocina.

Sycylia. Tornado przeszło przez wyspę. W sieci pojawiły się nagrania

Nagrania, na które powołuje się w swojej relacji Reuters, przedstawiają szkołę w Marsali z wyrwanymi oknami i częściowo zawalonym sufitem. W innych częściach miasta ulicę ścieliły poprzewracane samochody osobowe i ciężarówki. Wiatr powalił też słupy energetyczne.

Materiały wideo ukazujące kataklizm opublikowano w mediach społecznościowych. Na platformie X krąży nagranie, na którym widać potężną, szaro-brązową trąbę powietrzną i kładące się pod jej naporem drzewa.

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W związku z szalejącym żywiołem prezydent regionu Sycylii Renato Schifani obiecał przeznaczyć specjalne środki na walkę z sytuacją kryzysową.

Deszcze i burze nadal nawiedzają wyspę. Ostrzeżenie przed możliwymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi pozostało w mocy na sobotę.

Źródło: Reuters



