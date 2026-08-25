Tornado pojawiło się w poniedziałek około godziny 17:00 i przeszło przez liczącą tysiąc mieszkańców wieś Pomas w departamencie Aude na południowym zachodzie Francji. O godz. 22:300 do akcji ratunkowej w tym rejonie zmobilizowano ponad 120 strażaków. Straty są znaczne, wiele osób zostało rannych.

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Tornado we francuskiej wsi. Tysiącletni zamek nie wytrzymał

Służby pracowały w Pomas przez całą noc. Pierwsze doniesienia mówiły o 41 rannych osobach, z których 15 trafiło do szpitala. We wtorek rano władze prefektury poinformowały, że obecnie za ranne uznaje się 39 osób. Wśród nich ciężarna kobieta, na którą zawalił się jej dom. Dwie z rannych osób znajdują się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia - informuje agencja AFP.

Tornado uszkodziło około 300 budynków w miejscowości. Wichura powalała drzewa i niszczyła linie energetyczne i dlatego we wtorek do około 1400 domów nie dociera prąd. Obecnie na miejscu wciąż pracuje 75 strażaków, trwa również kontrola stanu uszkodzonych domów.

W serwisach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać moment uderzenia tornada w Pomas. Poniższe zamieszczono w serwisie X:

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"Pół wsi zostało zniszczone" - powiedział Pierre, jeden z mieszkańców cytowanych przez BBC. Dodał, że w miejscowości znajduje się duży zamek, którego "jedna trzecia się zawaliła". Stało się tak, mimo że ta kamienna budowla "stoi tu od tysiąca lat" - dodał mężczyzna.

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Według świadka zdarzenia tornado uderzające w wioskę wyglądało "jak ogromny czerwony i żółty komin".

Wcześniej w poniedziałek francuska służba meteorologiczna Meteo-France ostrzegała przed możliwymi wichurami na południu kraju. Prognozy się potwierdziły: w nieodległej od Pomas miejscowości Arquettes-en-Val zmierzone porywy wiatru sięgały 117 km/h.

Kolarze musieli się chować. Utrudnienia nie tylko na południu

Potężne burze, które przetoczyły się w poniedziałek po południu i wieczorem przez południową Francję, spowodowały szkody w wielu miejscach. Ze względów bezpieczeństwa odwołano trzeci etap wyścigu kolarskiego Vuelta a Espana, który miał przebiegać przez departament Aude, po tym jak silny grad zmusił kolarzy do szukania schronienia.

Doszło do wielu opóźnień na kolei, odwołano również niektóre loty z lotnisk w Bordeaux, Marsylii, Nicei i Tuluzie. Jak powiedział francuski minister transportu, utrudnienia odnotowano nawet na lotnisku w Paryżu na północy kraju.

Ocenia się, że z powodu burz we wtorek łącznie około 2800 domów w 10 wioskach straciło dostęp do energii elektrycznej.

Tornada we Francji nie zdarzają się tak często jak chociażby w Stanach Zjednoczonych, jednak nie są rzadkością. Co roku odnotowuje się ich nawet kilkadziesiąt, jednak z reguły nie powodują większych zniszczeń.

W październiklu 2025 roku jedno z nich uderzyło w przedmieścia Paryża, powalając trzy dźwigi budowlane. W tym zdarzeniu jedna osoba zginęła, a 10 zostało rannych.

Źródło: AFP, ACTU, BBC

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