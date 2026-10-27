Do tragedii doszło w poniedziałek około godz. 23:00. Tornado uderzyło wówczas w plac budowy w Fevzi Cakmak - dzielnicy tureckiego miasta Kepez w prowincji Antalya. Choć miało niewielki zasięg, pozbawiło życia czterech robotników. Jednej osobie udało się przeżyć.

Tornado uderzyło w turecki plac budowy. I nigdzie indziej

Wir powietrzny rozerwał dwa znajdujące się na placu budowy kontenery, w których przebywało wtedy łącznie pięciu robotników.

Na miejscu pojawiły się ekipy ratunkowe, policjanci i strażacy. Dwóch robotników zginęło na miejscu, a dwóch innych zmarło po przewiezieniu do szpitali. Piąty przebywający w kontenerze mężczyzna został tylko lekko ranny i jego stan oceniono jako dobry.

Uderzenie tornado udało się sfilmować jednemu ze świadków. Na nagraniu zamieszczonym w serwisach społecznościowych widać siłę żywiołu:

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Tornado nie tylko rozerwało na kawałki kontenery, w których przebywali poszkodowani. Powaliło też znajdujący się na placu budowy dźwig, ale w tym konkretnym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Na miejscu tragedii zjawił się gubernator prowincji Antalya, Hulusi Sahin. Powiedział dziennikarzom, że było to specyficzne zjawisko, ponieważ w żadnym innym rejonie Kepez nie odnotowano wtedy burzy, ani innego podobnego fenomenu:

"Nie ma żadnych doniesień o burzach lub tornadach gdziekolwiek indziej w mieście. Okoliczne budynki nie ucierpiały, ale tornado kompletnie rozerwało dwa tamtejsze kontenery" - powiedział. "Doświadczyliśmy bardzo interesującego zjawiska naturalnego" - dodał gubernator. Na miejscu pracują śledczy.

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Kondolencje rodzinom ofiar złożył już burmistrz Kepez, Mesut Kocagoz: "Niech Allah obdarzy łaską pracowników, którzy stracili życie; modlę się o cierpliwość i dobrostan dla ich rodzin i współpracowników" - napisał polityk na swoim profilu na Facebooku.

Tornado nie jest jedynym niebezpiecznym zjawiskiem, z jakim obecnie zjawia się południowa Turcja. Od wielu dni w Antalyi intensywnie pada deszcz, co sprawia, że rośnie zagrożenie powodziowe w tej części kraju.

To nie koniec problemów z pogodą. Możliwe ulewy i kolejne tornada

We wtorek w Antalyi obowiązują żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu, wydane przez państwową służbę pogodową TSMS.

Według ekspertów suma opadów może miejscami sięgnąć 21-50 litrów wody na metr kwadratowy w środkowej części regionu, a na wschodzie przekroczyć 51-75 litrów.

Tureccy synoptycy ostrzegają przed możliwymi powodziami błyskawicznymi, podtopieniami, ale też uderzeniami piorunów i możliwymi kolejnymi tornadami podczas lokalnych burz.

Pogoda od dłużzego czasu stwarza zagrożenie nie tylko na południu Turcji. Dwa tygodnie wcześniej powodzie spowodowałay w Stambule śmierć co najmniej 8 osób.

Źródło: "Turkiye Today", Hurriyet

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