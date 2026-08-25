W skrócie Nawałnice z tornadami i intensywnym deszczem spowodowały liczne poważne szkody w północnych i centralnych Włoszech, szczególnie w Lombardii.

Nad morzem doszło do tragedii: ratownik utonął wraz z osobą, której pomagał, a w Piemoncie trwają poszukiwania rowerzysty porwanego przez wezbrany strumień.

W najbliższych dniach Włochy mają doświadczyć kolejnej fali upałów, lokalnie z temperaturami nawet do 44 stopni Celsjusza.

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Bardzo silne burze pojawiły się w północnych Włoszech w czwartek późnym popołudniem i wieczorem. Przyniosły intensywne ulewy oraz wichury, które łamały drzewa i uszkadzały budynki. Z powodu burz najwięcej szkód odnotowano w Lombardii - tamtejsi strażacy interweniowali 190 razy.

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Tornada i burze. Ratownik nie przeżył akcji na morzu

Najgorsza sytuacja panowała w rejonie Varese. Ta część Lombardii była świadkiem ponad 100 interwencji strażaków, którzy wyjeżdżali głównie do powalonych drzew, zabezpieczania uszkodzonych dachów oraz wypompowywania wody z zalanych terenów. Miejscowym strażakom pomagają koledzy z Mediolanu, Monzy i Brianzy.

Lokalnie wiatr był tak silny, że zanotowano tornada.

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Oprócz Varese mocno ucierpiał region Como, gdzie strażacy interweniowali 35 razy oraz Mediolan, gdzie zanotowano 30 zgłoszeń z powodu burz.

Ulewy utrudniły pracę lotniska Malpensa w Mediolanie. Woda zalała tamtejsze pasy startowe i niektóre części terminali. W czwartek wieczorem z tego powodu odwołano niektóre przyloty i odloty z tego portu lotniczego.

Do tragedii doszło w miejscowości Andora w Ligurii. Tam nad morzem utonęły dwie osoby: ratownik oraz mężczyzna, któremu próbował pomóc. Tuż przed południem kąpiący się mężczyzna i kobieta znaleźli się w trudnej sytuacji. Ratownik ruszył im na pomoc: udało mu się uratować kobietę, którą odprowadził na brzeg, jednak gdy wrócił po mężczyznę, nie udało się mu pomóc - obaj utonęli.

"Desperacko" próbowali go powstrzymać. Woda porwała rowerzystę

W miejscowości San Martino w południowym Tyrolu w ciągu pół godziny spadły 53 litry wody na metr kwadratowy. W regionie doszło do wielu podtopień piwnic i garaży, zanotowano również osuwiska ziemi.

Ulewy doprowadziły do gwałtownych wezbrań rzek i strumieni. W prowincji Biella w Piemoncie woda ze strumienia Cervo porwała przejeżdżającego rowerzystę. Doszło do tego w piątek o świcie, około godz. 5:30, w okolicach brodu prowadzącego przez strumień.

Ze względu na rosnący poziom wody przejazd w tym miejscu zamknięto. Na miejscu znajdowali się pracownicy obrony cywilnej. Zauważyli oni mężczyznę zbliżającego się do brodu i według "Corriere Della Sera" próbowali go "desperacko" powstrzymać przed przejazdem przez wodę, ale nie zdążyli.

Rowerzysta został porwany przez wodę, kiedy starał się przejechać na drugą stronę. Cały czas trwają poszukiwania zaginionego, okolice strumienia patrolują śmigłowiec oraz ekipy nurków.

Warunki w północnych i centralnych Włoszech wciąż są bardzo trudne. We wtorek w ośmiu regionach obowiązują żółte ostrzeżenia w związku z możliwymi kolejnymi nawałnicami. Obejmują one część Piemontu, Lombardii, Ligurii, Emilia-Romania i Lacjum oraz całą Toskanię, Marche i Umbrię.

Niedługo burze nie będą jedynym problemem. Jeszcze przed końcem miesiąca we Włoszech zapanują afrykańskie upały.

We Włoszech zrobi się gorąco. Znacznie powyżej 40 stopni

Przez całe lato Włochy, podobnie jak Francja czy Hiszpania, zmagały się z potężnymi falami upałów. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych dniach na Półwyspie Apenińskim nastąpi kolejna.

Włoscy synoptycy prognozują, że od czwartku do soboty w wielu miejscach kraju wystąpią temperatury sięgające 40-41 stopni Celsjusza, a lokalnie w rejonie Adriatyku i Kalabrii możliwy będzie upał dochodzący nawet do 43-44 stopni.

Pod koniec tygodnia w centralnej i południowej części Włoch możliwe będą upały powyżej 40 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Na północy kraju takich ekstremalnych temperatur nie będzie, jednak w rejonie Alp możliwe będą kolejne silne burze.

Źródło: Rai News, IlMeteo, "Corriere Della Sera"

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