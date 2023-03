Torbiel wielkości piłki gimnastycznej. 20-latka nie widziała własnych stóp

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Świat

Ważyła 50 kilogramów, a rozmiarem przypominała "piłkę gimnastyczną" - to torbiel, którą usunięto 20-latce z USA. Wszystko z powodu lekceważenia problemu zdrowotnego. Alison Fischer liczyła na to, że "torbiel po prostu zniknie", ten zaś rozrósł się do olbrzymich rozmiarów.

Zdjęcie USA: Allison Fischer nosiła 50-kilogramową torbiel / News4JAX The Local Station / YouTube