W skrócie Unia Europejska prezentuje nową strategię dotyczącą wzmocnienia swojej obecności w Arktyce w kontekście rywalizacji z Rosją i USA.

Dokument wskazuje na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, bezpieczeństwem, budową niezależnych kabli podmorskich oraz projektem konstelacji satelitarnej IRIS2.

Strategia obejmuje przeciwdziałanie Rosji, poprawę monitorowania transportu w regionie oraz inwestycje w energię odnawialną i surowce krytyczne.

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Unia Europejska we wtorek ogłosić ma swoje plany na wzmocnienie obecności w rejonie Arktyki. AFP pisze w tym kontekście o wzrastającej presji Rosji i USA w tym kluczowym regionie.

Agencja dotarła do opracowanego dokumentu. UE zamierza zwiększyć swoją obecność na tym "geopolitycznym polu walki". Mowa o surowcach, ochronie kabli podmorskich czy obecności lodołamaczy.

- Nowa rzeczywistość w Arktyce wymaga od Europy bycia silnym i niezawodnym partnerem. To zamierzamy osiągnąć poprzez nową strategię - powiedział Jozef Sikela, szef ds. partnerstw międzynarodowych w UE.

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W dokumencie mowa o najpilniejszych wyzwaniach, zmianach klimatycznych i napięciach w zakresie bezpieczeństwa i geopolityki. Pismo wytycza też kierunki reakcji.

AFP przypomina, że wraz z topnieniem lodu w regionie nasila się rywalizacja o nowe zasoby i szlaki wodne, więc UE musi reagować, jeśli nie chce zostać daleko w tyle za Chinami, Rosją i USA. Tym bardziej że w regionie tym znajdują się trzy spośród 27 państw członkowskich - Dania, Finlandia i Szwecja.

W dokumencie USA zostały wymienione zaledwie kilka razy, bo UE postrzega ruchy Donalda Trumpa w sprawie Grenlandii jako niepewne, a wielu Europejczyków podpisaną niedawno umowę ocenia z rezerwą. "Niektóre z inicjatyw wymienione w strategii zdają się mieć na celu ograniczenie zależności UE od Waszyngtonu" - opisuje AFP.

Agencja wskazuje, że Bruksela ma planować choćby budowę "bezpiecznego i niezależnego" kabla podmorskiego łączącego Grenlandię z UE, ale też Kanadę, Japonię i Koreę Południową.

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Ponadto Unia ma pracować też nad łącznością satelitarną w Arktyce w ramach projektu konstelacji satelitarnej IRIS2, który ma stanowić konkurencję dla Starlinków Elona Muska.

Priorytetem będzie też przeciwdziałanie zakusom agresywnej Rosji, poprawa wymiany informacji między krajami w celu monitorowania "floty cieni" Moskwy.

Plan dotyczyć ma także inwestycji w energię odnawialną oraz surowców krytycznych.

Źródło: AFP



