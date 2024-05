"Przed budynkiem ambasady w Mińsku, Tomasz Szmydt w otoczeniu reżimowych białoruskich dziennikarzy i służb usiłował nagabywać polskiego przedstawiciela dyplomatycznego" - przekazał rzecznik MSZ Polski w sieci. Do sytuacji szybko odniósł się były sędzia. W jego ocenie polski dyplomata Krzysztof Ożanna odmówił rozmowy i "uciekł do windy". Miał także nie przyjąć dokumentów skierowanych do rzecznika praw obywatelskich i prokuratora generalnego.