W skrócie Ambasador USA w Polsce Tom Rose skrytykował europejskich przywódców, zarzucając im poleganie na amerykańskich zasobach w kwestii wspierania Ukrainy.

Dyplomata pochwalił postawę Polski w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, stawiając ją za wzór dla innych państw europejskich poprzez hasztag #belikePoland.

Tom Rose ocenił, że próba zawarcia pokoju przez prezydenta Trumpa daje Ukrainie szanse na zachowanie niepodległości, a krytykę tych działań nazwał wymówką.

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Tom Rose potępił europejskich krytyków działań Donalda Trumpa w piątkowym wpisie na platformie X na swoim prywatnym koncie. O Polsce napisał z wykorzystaniem hasztagu #belikePoland (być jak Polska - red.).

Ambasador USA o wojnie w Ukrainie. Wskazał Polskę jako przykład

"Europa nazywa Rosję egzystencjalnym zagrożeniem - i nie bez powodu. Ale w przeciwieństwie do #belikePoland, zbyt wielu europejskich przywódców nalega, aby Ameryka stawiła czoła temu zagrożeniu za nich - 'Musimy wspierać Ukrainę' - krzyczą, amerykańskimi pieniędzmi, amerykańską bronią; nawet ryzykując amerykańskie życie" - napisał ambasador.

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W swoim wpisie Rose zarzucił przywódcom - nie wymieniając, o których mówi - że domagają się kontynuowania wojny i oskarżają prezydenta USA o "zdradę", kiedy on chce ją zakończyć. Rose zasugerował, że Ukraina nie może wygrać wojny, a próba zawarcia pokoju da jej szanse na utrzymanie niepodległości. Zarzucił przy tym Europie hipokryzję w podejściu do wojny USA z Iranem.

"Nie sposób nie zauważyć kontrastu między Ukrainą a Iranem: gdy zagrożone są interesy Europy, to jest to wojna Ameryki. Ale gdy zagrożone są interesy Ameryki, to wciąż jest to wojna Ameryki - ale tylko i wyłącznie Ameryki" - napisał.

Tom Rose o "kibicowaniu Ukrainie". Zarzuca oczernianie Trumpa

Wpis zakończył stwierdzeniem, że "kibicowanie Ukrainie z boku nie wygra wojny ani nie powstrzyma zabijania", a oczernianie prezydenta USA za próby jej zakończenia "nie jest strategią, ale wymówką, żeby jej nie mieć".

Dyplomata zamieścił swój wpis dwa dni po dziewiątej wizycie prezydenckiego wysłannika Steve'a Witkoffa w Moskwie, w wyniku której strony postanowiły wznowić rozmowy trójstronne na szczeblu technicznym. Mimo to przedstawiciel Kremla Jurij Uszakow ocenił, że nie widzi w nowej propozycji pokojowej Witkoffa wartości w kontekście zakończenia wojny.

Wypowiedź pada też na tle krytyki ze strony części europejskich polityków - w tym szefa MSZ Radosława Sikorskiego - w związku z ograniczeniem funkcjonalności systemu Starlink dla Ukrainy, a także porozumienia Trumpa z Rosją o imporcie rosyjskiego oleju napędowego.



