Toksyczne substancje w czekoladzie. Przekroczono normy ołowiu

Metale ciężkie, do których zalicza się wspomniany kadm i ołów, mogą przyczynić się do problemów zdrowotnych, w szczególności u dzieci i kobiet w ciąży. Mogą powodować uszkodzenia mózgu i układu nerwowego, powodując opóźnienia w rozwoju, problemy z koncentracją czy zachowaniem. Nie oznacza to jednak, że dorośli nie odczuwają skutków. W tej grupie może się to odbijać osłabieniem układu odpornościowego, uszkodzeniem nerek czy nadciśnieniem.