W skrócie Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani nakazał ujawnienie ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza po zamachach z 11 września 2001 roku i działań władz w tej sprawie.

Materiały obejmują dane, które pokazują, co władze miasta wiedziały o toksyczności powietrza i w jaki sposób ograniczały swoją odpowiedzialność, a publikacja dokumentów jest częścią porozumienia z organizacją 9/11 Health Watch.

Liczba zachorowań na nowotwory osób narażonych na toksyczne powietrze po zamachu w Nowym Jorku jest znacznie wyższa niż średnia populacyjna - pisze New York Post.

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Jak podaje AFP, burmistrz Nowego Jorku zdecydował o publikacji około 173 tys. dokumentów dotyczących zarówno jakości powietrza po zamachach, jak i działaniach podejmowanych w tym zakresie przez osoby sprawujące władzę na przestrzeni ostatnich 25 lat.

- Są to dokumenty, które pokazują, co miasto wiedziało o toksycznym powietrzu w pobliżu Ground Zero (miejsce, w którym stały wieże WTC oraz najbliższa okolica - red.), kiedy się o tym dowiedziało oraz jak postąpiło, aby ograniczyć swoją odpowiedzialność - mówił Zohran Mamdani podczas wtorkowej konferencji prasowej.

25 lat po atakach na WTC. Zohran Mamdani ujawnia dokumenty

Ujawniając dokumenty, burmistrz Nowego Jorku zrealizował część porozumienia ze wspierającą ofiary organizacją 9/11 Health Watch, która wystąpiła na ścieżkę prawną, aby zmusić władze miasta do publikacji.

Dyrektor instytucji Benjamin Chevat wydał oświadczenie, w którym przekazano, że "przez 25 lat cztery różne administracje burmistrza ukrywały przed opinią publiczną, Kongresem Stanów Zjednoczonych i Radą Miasta dokumenty pokazujące, co miasto faktycznie wiedziało o zagrożeniu związanym z toksycznymi substancjami chemicznymi w dolnej części Manhattanu i zachodniej części Brooklynu po zawaleniu się World Trade Center".

Jak zaznaczył Chevat, jednocześnie, mimo posiadanych informacji, urzędnicy miejscy zapewniali społeczeństwo, że powietrze jest "bezpieczne i akceptowalne".

Do pytania o konkretne nazwiska odniósł się burmistrz, mówiąc, że "dotyczy to wielu osób, którym Nowojorczycy ufali". - Ludzie zachorowali, ponieważ przywódcy, którym ufali, okłamali ich i zapewniali, że mogą bezpiecznie wdychać toksyczne powietrze - podkreślił Mamdani.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy kolejne partie dokumentów będą publikowane w internecie. AFP wskazuje, że wśród nich mogą znaleźć się materiały obciążające dwóch byłych burmistrzów - Rudiego Giulianiego oraz Michaela Bloomberga. Pierwszy z nich obejmował to stanowisko w czasie zamachu, natomiast drugi w latach 2002-1013.

Toksyczne powietrze po 11 września 2001 r. Liczba zachorowań powyżej średniej

O skutkach toksyczności powietrza w Nowym Jorku po ataku na World Trade Center donosi "New York Post", powołując się na dane z Funduszu Odszkodowań dla Ofiar 11 września. Wynika z nich, że wskutek chorób, które rozwinęły się w związku z zamachami w 2001 r., zmarło 9 677 ratowników i osób ocalałych (stan na 31 lipca - red.).

Z kolei według World Trade Center Health Program liczba zachorowań na nowotwory w tej grupie znacznie odbiega od średniej. "Uczestnicy programu są 123 razy bardziej narażeni na raka tarczycy, 119 razy bardziej na czerniaka i 98 razy bardziej na raka prostaty niż ogół społeczeństwa; kobiety są 100 razy bardziej narażone na raka piersi niż kobiety w populacji ogólnej" - pisze New York Post.

Centrum Kontroli Chorób (CDC) przeanalizowało, jak niebezpieczna dla zdrowia mieszkańców była chmura toksycznego pyłu oraz dymu pochodzących ze spalonego paliwa lotniczego i materiałów budowlanych. Poza związkami rakotwórczymi, takimi jak ołów, rtęć i kadm, zawierała ona również mgłę kwasu siarkowego i inne gazy żrące.

Źródła: AFP, "New York Post"



