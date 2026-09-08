Toksyczne powietrze po ataku na WTC. Nowojorczycy "okłamani". Ujawniono dokumenty

Maria Literacka

Maria Literacka

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani zarządził ujawnienie ponad 170 tys. stron dokumentów obrazujących, jak toksyczne było powietrze w mieście po zamachach z 11 września 2001 r. - Ludzie zachorowali, ponieważ przywódcy, którym ufali, okłamali ich - twierdzi Mamdani. O konsekwencjach zdrowotnych, które w związku z tym ponieśli mieszkańcy, donosi "New York Post". Tragiczny wzrost zachorowań na nowotwory.

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Ruiny budynków otoczone dymem w centrum Nowego Jorku po ataku na World Trade Center, widoczne też sąsiednie wieżowce.
25 lat od ataku na World Trade Center. Ujawniono dokumenty o toksyczności powietrza po zamachuWorld History ArchiveEast News

W skrócie

  • Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani nakazał ujawnienie ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza po zamachach z 11 września 2001 roku i działań władz w tej sprawie.
  • Materiały obejmują dane, które pokazują, co władze miasta wiedziały o toksyczności powietrza i w jaki sposób ograniczały swoją odpowiedzialność, a publikacja dokumentów jest częścią porozumienia z organizacją 9/11 Health Watch.
  • Liczba zachorowań na nowotwory osób narażonych na toksyczne powietrze po zamachu w Nowym Jorku jest znacznie wyższa niż średnia populacyjna - pisze New York Post.
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Jak podaje AFP, burmistrz Nowego Jorku zdecydował o publikacji około 173 tys. dokumentów dotyczących zarówno jakości powietrza po zamachach, jak i działaniach podejmowanych w tym zakresie przez osoby sprawujące władzę na przestrzeni ostatnich 25 lat.

- Są to dokumenty, które pokazują, co miasto wiedziało o toksycznym powietrzu w pobliżu Ground Zero (miejsce, w którym stały wieże WTC oraz najbliższa okolica - red.), kiedy się o tym dowiedziało oraz jak postąpiło, aby ograniczyć swoją odpowiedzialność - mówił Zohran Mamdani podczas wtorkowej konferencji prasowej.

25 lat po atakach na WTC. Zohran Mamdani ujawnia dokumenty

Ujawniając dokumenty, burmistrz Nowego Jorku zrealizował część porozumienia ze wspierającą ofiary organizacją 9/11 Health Watch, która wystąpiła na ścieżkę prawną, aby zmusić władze miasta do publikacji.

Dyrektor instytucji Benjamin Chevat wydał oświadczenie, w którym przekazano, że "przez 25 lat cztery różne administracje burmistrza ukrywały przed opinią publiczną, Kongresem Stanów Zjednoczonych i Radą Miasta dokumenty pokazujące, co miasto faktycznie wiedziało o zagrożeniu związanym z toksycznymi substancjami chemicznymi w dolnej części Manhattanu i zachodniej części Brooklynu po zawaleniu się World Trade Center".

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Jak zaznaczył Chevat, jednocześnie, mimo posiadanych informacji, urzędnicy miejscy zapewniali społeczeństwo, że powietrze jest "bezpieczne i akceptowalne".

Do pytania o konkretne nazwiska odniósł się burmistrz, mówiąc, że "dotyczy to wielu osób, którym Nowojorczycy ufali". - Ludzie zachorowali, ponieważ przywódcy, którym ufali, okłamali ich i zapewniali, że mogą bezpiecznie wdychać toksyczne powietrze - podkreślił Mamdani.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy kolejne partie dokumentów będą publikowane w internecie. AFP wskazuje, że wśród nich mogą znaleźć się materiały obciążające dwóch byłych burmistrzów - Rudiego Giulianiego oraz Michaela Bloomberga. Pierwszy z nich obejmował to stanowisko w czasie zamachu, natomiast drugi w latach 2002-1013.

Toksyczne powietrze po 11 września 2001 r. Liczba zachorowań powyżej średniej

O skutkach toksyczności powietrza w Nowym Jorku po ataku na World Trade Center donosi "New York Post", powołując się na dane z Funduszu Odszkodowań dla Ofiar 11 września. Wynika z nich, że wskutek chorób, które rozwinęły się w związku z zamachami w 2001 r., zmarło 9 677 ratowników i osób ocalałych (stan na 31 lipca - red.).

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Z kolei według World Trade Center Health Program liczba zachorowań na nowotwory w tej grupie znacznie odbiega od średniej. "Uczestnicy programu są 123 razy bardziej narażeni na raka tarczycy, 119 razy bardziej na czerniaka i 98 razy bardziej na raka prostaty niż ogół społeczeństwa; kobiety są 100 razy bardziej narażone na raka piersi niż kobiety w populacji ogólnej" - pisze New York Post.

Centrum Kontroli Chorób (CDC) przeanalizowało, jak niebezpieczna dla zdrowia mieszkańców była chmura toksycznego pyłu oraz dymu pochodzących ze spalonego paliwa lotniczego i materiałów budowlanych. Poza związkami rakotwórczymi, takimi jak ołów, rtęć i kadm, zawierała ona również mgłę kwasu siarkowego i inne gazy żrące.

Źródła: AFP, "New York Post"

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