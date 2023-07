W ostatnim roku do podobnej sytuacji doszło jednak aż cztery razy. Wynika to najprawdopodobniej z wyższy temperatur, które sprawiają, że poziom wody spada. Zanieczyszczeń z kolei nie ubywa, a stają się one mniej rozcieńczone.

Ogromne ilości białej piany w brazylijskiej rzece. Zagraża ludziom i środowisku

Mieszkańcy boją się podchodzić do wody, musieli zrezygnować ze spacerów nad brzegiem czy łowienia ryb. Rosnącą skalę problemu pokazują też badania organizacji SOS Mata Atlantica. Wynika z nich, że poziom zanieczyszczenia Tiete w objętym obserwacją rejonie wzrósł w ciągu jednego roku o ponad 40 procent.



Przedstawicielka organizacji Malu Ribeiro alarmowała też, że znajdujące się w wodzie związki i bakterie mogą być niebezpieczne dla przyrody, a mieszkańcom szkodzić może nawet samo wdychanie oparów, w których ma znajdować się siarkowodór.



W marcu 2023 roku podjęto szeroko zakrojone działania, które mają na celu odmulenie i oczyszczenie wody oraz monitorowanie sytuacji. "Wartość inwestycji szacuje się na niemal sześć miliardów reali brazylijskich" - donosi Metropoles (ok. 5,1 mld złotych - red.).

