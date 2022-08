- Pytanie co do rtęci moim zdaniem zostało już wyjaśnione. Rtęć nie została wykryta zarówno u śniętych ryb, jak i w samej wodzie. Tak więc dzisiaj możemy to wykluczyć - mówił w rozmowie z Polsat News rzecznik niemieckiego federalnego ministerstwa środowiska Urlich Schulte.

Minister rolnictwa, ochrony środowiska i klimatu Brandenburgii Alex Vogel, który jako pierwszy informował o obecności rtęci w Odrze, wciąż nie potwierdził tych doniesień.



Schulte został także zapytany o współpracę z Polską. - Jeżeli chodzi o chronologię, mogę powiedzieć ogólnie, że pierwsze śnięte ryby w Brandenburgii zostały zauważone 9 sierpnia. Nie mieliśmy żadnego ostrzeżenia ze strony Polski, chociaż tam było już o tym wiadomo od dwóch tygodni. W ramach naszych międzynarodowych porozumień, mówię tutaj o komisji ochrony Odry przed zanieczyszczeniem, gdzie są jasne reguły co do działań, Polska nie zareagowała na czas. My jako rząd federalny dowiedzieliśmy się za późno o całej sytuacji - ocenił Urlich Schulte.

- Kolejnych wyników badań laboratoryjnych, zarówno jeżeli chodzi o ryby, jak i wodę spodziewamy się na początku tygodnia. Dzisiaj mamy już poniedziałek, więc jako początek tygodnia zaliczam również wtorek - dodał.

Anna Moskwa zaprzecza

13 sierpnia minister Anna Moskwa przekazała, że strona polska otrzymała od Niemiec wyniki badań i nie stwierdzono obecności rtęci w Odrze. Następnie napisała w mediach społecznościowych, że "Państwowy Instytut Weterynaryjny przebadał 7 gatunków ryb" i "wykluczył rtęć jako powód śnięcia".

14 sierpnia w Szczecinie odbyła się wspólna konferencja Moskwy i niemieckiej minister środowiska Steffi Lemke. Obecny był również Axel Vogel. Dziennikarze zapytali go o rozmowę z marszałek Polak i rtęć w Odrze. Stwierdził, że w rozmowie z Polak nie padła wypowiedź, o którą jest pytany. Jednak przez błąd tłumacza minister z Brandenburgii nie usłyszał pytania o rtęć, a o wodę w rzece, do której "nie można włożyć ręki".

Kiedy media zaczęły cytować wypowiedź niemieckiego ministra z konferencji w kontekście rtęci, Vogel sam odniósł się do sprawy. "Zostałem zapytany przez tłumacza o mój rzekomy cytat, że woda z Odry parzy ręce. Zareagowałem na to i wyjaśniłem wartości pH, nie pytano mnie o wartości rtęci" - napisał na Twitterze.

Elżbieta Polak napisała w mediach społecznościowych, że "w bezpośredniej rozmowie ze mną, w obecności pracowników, minister środowiska z Brandenburgii Axel Vogel potwierdził, że w ich badaniach Odry jest rtęć".