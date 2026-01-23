Nazywane są różnie: "miasta czarterowe", "miasta start-upowe" czy "miasta wolności". W kwietniu zeszłego roku Reuters donosił, że inwestorzy technologiczni z Doliny Krzemowej promują Grenlandię jako miejsce do budowy "freedom city", technologicznego hubu z minimalnymi regulacjami korporacyjnymi.

Rozmowy w tej sprawie miały być wówczas na wczesnym etapie, zaś w pomysł miał zostać zaangażowany ambasador USA w Danii, współzałożyciel PayPala Ken Howery.

Howery znany jest także ze współpracy z miliarderem technologicznym Peterem Thielem, współzałożycielem i przewodniczącym rady nadzorczej Palantir Technologies.

Jedno ze źródeł Reutersa stwierdziło, że wizja miasta na Grenlandii może obejmować centrum sztucznej inteligencji, pojazdów autonomicznych, startów kosmicznych, mikroreaktorów jądrowych i kolei dużych prędkości.

Prezydent USA Donald Trump od dłuższego czasu mówi o chęci przejęcia Grenlandii.

Grenlandia. Zakusy Donalda Trumpa i technologiczni giganci w tle

- Gdybym trzy lata temu usłyszała o pomyśle zbudowania "freedom city" na Grenlandii, nie uwierzyłabym. Dzisiaj jednak jestem w stanie w to uwierzyć - mówi Interii Sylwia Czubkowska, współautorka podcastu Techstorie. - Obserwując działania Petera Thiela i Marca Andreessena (amerykański przedsiębiorca, współtwórca przeglądarek Mosaic i Netscape Navigator - red.), widać, że są po prostu bardzo sprawni operacyjnie.

Thiel i Andreessen, czołowi zwolennicy i finansiści ruchu startup-city, należą do grona osób popierających utworzenie placówki na Grenlandii, jak twierdzą dwa źródła Reutersa. Agencja nie była jednak w stanie ustalić, czy miliarderzy aktywnie lobbują w administracji Donalda Trumpa w tej sprawie.

Thiel napisał w 2009 roku, że nie uważa już demokracji za zgodną z wolnością i opowiada się za ucieczką od polityki poprzez kolonizację kosmosu lub tworzenie społeczności na niepodlegających żadnej władzy obszarach oceanicznych.

Ruch na rzecz "freedom cities" inspirowany jest ekspansją na zachód Ameryki Północnej w XIX wieku i osiedlaniem się na tych terenach.

Miasto wolności w Kanadzie

Sylwia Czubkowska zauważa, że plany dotyczące budowy struktur przynajmniej częściowo miejskich w duchu "freedom city" od jakiegoś czasu krążą w środowiskach technologicznych. Jako przykład podaje Sidewalk w Toronto.

To projekt firmy Google, która chciała wybudować własną dzielnicę na terenie kanadyjskiego miasta. Miała to być supernowoczesna przestrzeń z siedzibą Google, przystosowana do mieszkania i pracy, zaprojektowana jako spójny ekosystem życia i pracy. Teren miał zostać wydzierżawiony w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, przy czym realną kontrolę przejąłby Google.

Mieszkańcy Toronto zaczęli się temu projektowi stanowczo sprzeciwiać. Wskazywano przede wszystkim na brak transparentności, przenoszenie kontroli administracyjnych z instytucji publicznych na prywatną korporację i na ryzyko, że dzielnica od początku będzie elitarna, nieinkluzywna i jednorodna społecznie.

Dodatkowo wybuch pandemii ostatecznie pogrzebał projekt - w 2021 roku Sidewalk Toronto został oficjalnie zamknięty.

Grenlandia. Zbudują "miasto wolności" od zera?

Coraz częściej promowane są koncepcje budowy "miast wolności" od zera, na terenach uznawanych za "niezagospodarowane", co może wskazywać choćby na Grenlandię. W narracji inwestorów takie miejsca mają stawiać mniejszy opór społeczny.

Takim projektem jest choćby Prospera na wyspie Roatán, terytorium Hondurasu - projekt realizowany przez fundusz Pronomos Capital (związany m.in. z Thielem i Andreessenem).

- Prospera ma szansę funkcjonować właśnie dlatego, że Honduras ma słabe instytucje publiczne, ograniczoną sieć społeczeństwa obywatelskiego - uważa Czubkowska. - W takich warunkach łatwiej forsować libertariański projekt z właściwie zerowym nadzorem państwa.

Donald Trump: To, o co proszę, to kawałek lodu

Tymczasem w środę wieczorem Donald Trump oświadczył: "Stworzyliśmy ramy przyszłej umowy dotyczącej Grenlandii".

Plan zakłada zaktualizowanie porozumienia dotyczącego obrony Grenlandii zawartego między USA i Danią w 1951 roku. Na mocy tej umowy o współpracy obronnej siły amerykańskie stacjonują na Grenlandii.

Projekt zawiera też zapisy dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa wyspy i aktywności NATO w Arktyce. Zakłada również zwiększone wydobycie surowców - przekazały źródła portalu Axios.

- To, o co proszę, to kawałek lodu. Mają wybór: mogą powiedzieć "tak" i będziemy wdzięczni lub mogą powiedzieć "nie" i to zapamiętamy - mówił Trump kilka godzin wcześniej w Davos.

Anna Nicz

Żurek w "Gościu Wydarzeń" o wydarzeniach w siedzibie KRS: Zabawa w kotka i myszkę Polsat News