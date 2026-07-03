W skrócie Podejrzaną o zamach na ukraińskiego oligarchę w Monako jest 39-letnia obywatelka Ukrainy, Anastazja Berezowska, za którą wystawiono czerwoną notę Interpolu.

Kobieta mieszkała ostatnio w Niemczech, przemieszczając się przez kilka krajów Europy po podłożeniu ładunku wybuchowego, a jej tożsamość potwierdzono dzięki nagraniom z monitoringu.

W wyniku eksplozji przy domu oligarchy obrażenia odniosły trzy osoby, z których jedna straciła obie nogi, a sam poszkodowany był objęty ukraińskimi sankcjami od 2023 roku i obecnie ma obywatelstwo Cypru.

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Z ustaleń prokuratury wynika, że kobieta ostatnio mieszkała w Niemczech i biegle posługuje się językiem niemieckim.

Ukrainka podejrzana o dokonanie zamachu w Monako

39-latkę udało się namierzyć dzięki nagraniom z kamer monitoringu, na których widać, że dla zmylenia tropów przed akcją przebrała się za mężczyznę.

Śledczy ustalili również, że po podłożeniu ładunku wybuchowego kobieta uciekła pieszo z Monako do Francji, a następnie wynajętym wcześniej samochodem pojechała do Włoch, a następnie przez inne kraje europejskie wróciła do Niemiec.

Za Ukrainką wydano czerwoną notę Interpolu (informacja o poszukiwaniu osoby w celu aresztowania i ekstradycji).

Z opisu opublikowanego na stronie internetowej Interpolu, wynika, że urodzona w Ukrainie 26 czerwca 1987 roku Anastazja Berezowska, jest ścigana za próbę zabójstwa "w ramach zorganizowanej grupy przestępczej poprzez umieszczenie ładunku wybuchowego na drodze publiczne".

Zamach na oligarchę. Kim jest Wadym Jermołajew?

Do zamachu na urodzonego w Ukrainie oligarchę Wadyma Jermołajewa doszło w poniedziałek 30 czerwca w Monako. Przed jego domem eksplodował ładunek wybuchowy.

W wyniku ataku ranne zostały trzy osoby - oligarcha, kobieta, z którą się spotykał, oraz jego syn.

Francuska stacja BFM poinformowała, że cała trójka trafiła do szpitala. Najciężej ranna była kobieta, której trzeba było amputować obie nogi.

Portal Europejska Prawda poinformował, że Jermołajew, który mieszka w Monako co najmniej od 2021 roku, jest biznesmenem pochodzącym z miasta Dniepr i jednym z największych deweloperów w kraju, działał też w branży rolno-spożywczej.

W grudniu 2023 roku został objęty ukraińskimi sankcjami za kontynuowanie działalności na okupowanym przez Rosję Krymie. W przeszłości regularnie znajdował się na liście 100 najbogatszych Ukraińców magazynu "Forbes". Później zrzekł się obywatelstwa ukraińskiego i przyjął obywatelstwo Cypru.





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