Galaktyki są tak duże, że wydają się niemożliwe w przypadku 99 procent modeli wczesnego wszechświata, twierdzi Leja. To o wiele więcej masy tak krótko po Wielkim Wybuchu, niż może wyjaśnić matematyka.

"Zaczęliśmy wykonywać obliczenia i próbowaliśmy dowiedzieć się, czym one są, ponieważ były takie masywne i jasne. Moją pierwszą myślą było, że popełniliśmy błąd i jak go już znajdziemy, ruszymy dalej" - relacjonował odkrycie współautor badań.

Nowa teoria na temat początków wszechświata. Podręczniki do wymiany?

Naukowcy muszą teraz przemyśleć na nowo, jak galaktyki się formowały i ewoluowały. Obecna teoria sugeruje bowiem, że powstały one jako małe obłoki gwiazd i pyłu, które rosły z czasem.

"Po raz pierwszy zajrzeliśmy do bardzo wczesnego wszechświata i nie mieliśmy pojęcia, co znajdziemy" - powiedział Leja. "Okazuje się, że znaleźliśmy coś tak nieoczekiwanego, że faktycznie stwarza to problemy dla współczesnej nauki. To stawia pod znakiem zapytania cały obraz formowania się wczesnych galaktyk".

Dane są tak nieprawdopodobne, że naukowcy wciąż są sceptyczni

Wciąż jednak możliwe jest, że galaktyki zidentyfikowane za pomocą danych Webbba są w rzeczywistości czymś zupełnie innym. "To nasze pierwsze spojrzenie wstecz tak daleko, dlatego ważne jest, abyśmy zachowali otwarty umysł na to, co widzimy" — studzi emocje Leja.

"Chociaż dane wskazują, że są to prawdopodobnie galaktyki, myślę, że istnieje realna możliwość, że kilka z tych obiektów okaże się być przesłoniętymi supermasywnymi czarnymi dziurami".

Mimo wciąż istniejących wątpliwości, już wiadomo, że ilość odkrytej przez naukowców masy oznacza, że gwiazdy tworzące się w tak młodym wszechświecie są do 100 razy większe niż sądzono. "Nawet jeśli chociaż połowa z tych danych się potwierdzi, to wciąż jest to zdumiewająca zmiana" - uznał badacz.