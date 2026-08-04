W skrócie W hrabstwie Spokane w stanie Waszyngton policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o wywołanie pożaru powodującego zniszczenia na przedmieściach miasta.

Pożary spustoszyły ponad 3 tysiące hektarów, zmuszając do ewakuacji około 65 tysięcy osób i niszcząc co najmniej 700 budynków w stanie Waszyngton.

Ogień pojawił się również w innych stanach USA, takich jak Oregon, Idaho oraz Utah, a szybkie rozprzestrzenianie się pożarów potęgują wysokie temperatury, susza i silny wiatr.

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Pożar na przedmieściach miasta Spokane w Waszyngtonie wybuchł w sobotę. O jego wywołanie od początku podejrzewany był 37-letni Aaron Farinacci. Został on bowiem zauważony przez świadka, jak schylał się w pobliżu miejsca, gdzie chwilę później pojawił się ogień.

O zdarzeniu poinformowane zostały służby, które rozpoczęły akcję gaśniczą. Policja z hrabstwa Spokane zatrzymała natomiast podejrzanego mężczyznę. Został on przesłuchany i wypuszczony na wolność.

Policjanci znaleźli przy nim zapałki wodoodporne oraz zapalniczkę gazową.

Z czasem funkcjonariuszom udało się zdobyć kolejne dowody, dzięki czemu Farinacci mógł zostać w poniedziałek aresztowany. Kaucja za jego uwolnienie została ustanowiona na kwotę miliona dolarów. Mężczyzna w przeszłości był skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci w Arizonie.

USA. Pożary w Waszyngtonie. Aresztowano podpalacza

Stan Waszyngton od kilku dni zmaga się z poważnymi pożarami. Najgorsza sytuacja panuje w hrabstwie Spokane, gdzie ogień objął ponad 3 tys. hektarów. W całym stanie z ogniem walczy ok. 5 tys. strażaków.

Pożary sprawiły, że konieczne było ewakuowanie niemal 65 tys. osób. Ogień zniszczył dotychczas co najmniej 700 budynków. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach rannych i zabitych.

Pożary trawią również inne stany w USA. Ogień szaleje m.in. na pograniczu stanów Oregon i Idaho oraz w stanie Utah. Do szybkiego rozprzestrzeniania się płomieni przyczyniają się wysokie temperatury, susza i silny wiatr.



