Serwis twojapogoda.pl powołuje się na badania naukowe, z których wynika iż zmiany klimatyczne - za które jesteśmy odpowiedzialni - spowodują, że w przyszłości ludziom bardziej będą zagrażać powodzie niż susze.

Zagrażają nam wielkie powodzie. Jaka jest tego przyczyna?

"Badania naukowe nie pozostawiają złudzeń, że z 'wielką wodą' będziemy z biegiem lat walczyć coraz częściej" - ostrzega serwis.

Jak wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska, do 2050 roku szkody materialne z powodu powodzi i związane z nimi koszty mogą się w Europie zwiększyć aż pięciokrotnie. Twojapogoda.pl zauważa, że od 1980 roku odnotowano 3,5 tysiąca powodzi, z czego w 2010 roku w 27 europejskich krajach było ich 321.

Naukowcy wskazują na dwie przyczyny rosnącego zagrożenia powodziowego. Pierwsza to anomalie w sumach opadów. Te są nierzadko na tyle małe, że doprowadzają do suszy, a innym razem obfite opady doprowadzają do powodzi. "Wahania sum opadów nie są niczym niezwykłym, jednak szybkość z jaką przechodzimy między latami mokrymi a suchymi jest już nietypowa" - podkreśla serwis.

Drugim powodem jest odcinanie rzek od ich naturalnych obszarów zalewowych. "W biegu Dunaju i Renu tereny zalewowe zostały zmniejszone aż o 80 procent" - zauważa twojapogoda.pl. W miejscach tych wzniesiono np. osiedla.

To oznacza, że w ciągu kolejnych lat za 1/5 szkód w wyniku powodzi odpowiedzialne będą intensywne opady, a za pozostałe 4/5 - zabudowa i infrastruktura wzniesiona na terenach zalewowych.

"Wielka woda" zagraża także Polsce

Niebezpieczne prognozy ma także Światowy Instytut Zasobów (World Resources Institute). Według niego, do 2030 roku liczba osób poszkodowanych przez powodzie na świecie zwiększy się dwukrotnie. "Już w tej dekadzie powodzie opadowe na rzekach i powodzie sztormowe na morzach dotkną niemal 150 milionów ludzi, w porównaniu z 70 milionami 10 lat temu. Szkody w nieruchomościach na obszarach miejskich zwiększą się ze 174 do 712 miliardów dolarów" - informuje serwis.

Z kolei w 2050 roku zagrożonych powodziami ma być 220 milionów ludzi, a straty materialne mogą sięgać 1,7 biliona dolarów.

Twojapogoda.pl wyjaśnia, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest ogrzewająca się troposfera, czyli najniższa warstwa atmosfery naszej planety. Wyższa temperatura oznacza większe parowanie, a to z kolei intensywne opady, które spowodują powodzie jakich dotąd nie doświadczyliśmy.

Zagrożone są m.in. Chiny, Indie, Wietnam czy Indonezja, ale naukowcy ostrzegają, że i w Polsce powodzie mogą być tak duże jak w południowej i południowo-wschodniej Azji.