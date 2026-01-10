W skrócie Viktor Orban ogłosił gotowość ponownego kandydowania na premiera Węgier, zwracając uwagę na znaczenie stabilnych rządów i doświadczenia politycznego.

W przemówieniu podczas kongresu Fideszu premier podkreślił tematy migracji, bezpieczeństwa i zagrożeń wynikających z polityki UE.

W kwietniowych wyborach parlamentarnych, według sondaży, przewagę ma opozycyjna partia TISZA, choć różnica się zmniejsza.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Premier Węgier Viktor Orban ogłosił w sobotę podczas 31. kongresu swojej partii Fidesz, że jest gotów zostać jej kandydatem na szefa rządu w zaplanowanych na kwiecień wyborach parlamentarnych.

Orban o stanowisku premiera Węgier: Jestem nadal gotów podjąć się tego zadania

Orban, mimo że zapowiedział, iż dopiero 20 lutego partia przedstawi swoją listę wyborczą i jej lidera, to "po 20 latach pełnienia funkcji premiera nadal jest gotów podjąć się tego zadania".

Premier Węgier zauważył ponadto, że wśród międzynarodowych przywódców jest nadal uważany za stosunkowo młodego człowieka.

- Tylko niezawodne i doświadczone rządy mogą zapewnić spokojne, bezpieczne i przewidywalne życie - stwierdził, dodając, że "to nie czas na eksperymentatorów".

Na kongresie w Budapeszcie zaprezentowano też listę 106 kandydatów - 65 z poprzednich list i 41 nowych - którzy będą ubiegać się o mandat posła w 106 jednomandatowych okręgach wyborczych.

System mieszany w wyborach parlamentarnych na Węgrzech przewiduje wybór kolejnych 93 deputowanych do 199-osobowego parlamentu z ogólnokrajowych list partyjnych.

Lista Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP), obecnego koalicjanta partii Orbana, zostanie przedstawiona 20 lutego - dodał premier.

Węgry. Viktor Orban wspomniał o migracji i sytuacji na świecie

Orban, komentując nadchodzące wybory, powiedział, że Węgrzy wybiorą w kwietniu pomiędzy "wojną i pokojem". W jego ocenie partie opozycyjne "wprowadzą w kraju brukselską gospodarkę wojenną".

Kolejnym poruszonym przez premiera tematem była migracja. - Jedną z kwestii, o które toczy się gra w nadchodzących wyborach, jest to, czy ugniemy się przed Brukselą i zamienimy Węgry w kraj imigracyjny, czy też będziemy kontynuować bunt i odpierać wszelkie brukselskie próby - powiedział.

- Proponuję, abyśmy kontynuowali bunt - zaznaczył Orban.

Premier Węgier, łącząc kwestię migracji z bezpieczeństwem, ocenił, że niesie ona ze sobą przemoc i agresywny antysemityzm. Stwierdził, że rodziny żydowskie z Europy Zachodniej coraz liczniej przenoszą się z tego powodu na Węgry.

Wybory na Węgrzech. W sondażach prowadzi opozycyjna TISZA

Orban zapewnił także, że Fidesz-KDNP jest jedyną siłą polityczną zdolną zagwarantować bezpieczeństwo Żydom w Budapeszcie.

Odnosząc się do sytuacji na świecie, premier Węgier uznał, że liberalny porządek międzynarodowy się rozpada i nadchodzi era narodów. Mówiąc o stolicach przychylnych Węgrom, wymienił Waszyngton, Pekin, Moskwę i Stambuł.

Wybory parlamentarne na Węgrzech mają odbyć się w kwietniu. Od miesięcy większość niezależnych sondaży daje przewagę opozycyjnej partii TISZA, chociaż w ostatnich badaniach różnica poparcia między ugrupowaniem Petera Magyara i rządzącym Fideszem nieznacznie się zmniejszyła.

Spór o ambasadorów. Przydacz: Można się dogadać, tylko trzeba chcieć Polsat News Polsat News