W środę Rada Miasta Wenecji po burzliwej pięciogodzinnej debacie przegłosowała "przepisy dotyczące ustanawiania i regulacji dostępu, z przewoźnikiem lub bez, do starożytnego miasta gminy Wenecja i innych mniejszych wysp Laguny Weneckiej". Doszło do protestów obywateli i członków partii mniejszościowych. Ostatecznie decyzja została uchwalona większością 24 głosów . Przeciwko było 12 radnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

By otrzymać bilet wstępu do Wenecji , trzeba będzie zarejestrować się na specjalnej platformie, na której można dokonywać rezerwacji. Po zapłaceniu, aplikacja wygeneruje kod QR, który należy okazać podczas kontroli. W przypadku braku wejściówki, będzie naliczana kara od 50 euro w górę.

Miasto chce ograniczyć napływ turystów

Nad pomysłem wprowadzenia biletu wstępu do Wenecji debatowano już w 2019 roku. Powodem jest masowy napływ turystów do miasta wiosną i latem.

W uchwale przewidziano szereg wyjątków. Za bilet nie zapłacą mieszkańcy Wenecji, ale także m.in. pracownicy, studenci, osoby prowadzące działalność gospodarczą na wyspie, które codziennie muszą przekraczać główny most prowadzący do miasta, "Most Wolności", dzieci do 14 roku życia czy osoby wymagające opieki - wymienia serwis AffarItaliani.it