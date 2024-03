To już oficjalne. Biały Dom o nowej roli Szwecji

"Protokół o przystąpieniu Szwecji do NATO wszedł w życie" - ogłosił Departament Stanu USA.

Szwecja w NATO. Jest reakcja Departamentu Stanu USA

"Sekretarz Generalny NATO (Jens - red.) Stoltenberg właśnie poinformował mnie, że wszyscy członkowie NATO zaakceptowali nasz Protokół Przystąpienia i zaprosili Szwecję do przyłączenia się do Traktatu Północnoatlantyckiego. Szwecja wkrótce będzie 32. członkiem NATO" - poinformował premier Szwecji Ulf Kristersson .

Na stronie szwedzkiego parlamentu opublikowano dziś informację, że po południu "rząd organizuje nadzwyczajne posiedzenie, by zatwierdzić przystąpienie Szwecji do Traktatu Północnoatlantyckiego". "Następnie premier Kristersson złoży szwedzki dokument przystąpienia rządowi Stanów Zjednoczonych. Szwecja będzie wówczas członkiem NATO i w pełni uczestniczącym sojusznikiem" - zaznaczono.

Szwecja w NATO. Węgry zmieniły zdanie

Nowy prezydent Węgier Tamas Sulyok podpisał we wtorek ustawę o przystąpieniu Szwecji do NATO. Budapeszt był ostatnią stolicą, która zwlekała z wyrażeniem zgody na dołączenie tego kraju do Sojuszu. Szwecja będzie 32. członkiem NATO.