"To jest żenujące, zawstydzające". Trump w ONZ uderza w Europę

- Minęło sześć lat, odkąd ostatni raz stałem w tej wielkiej sali i przemawiałem do świata, który cieszył się dobrobytem i pokojem w czasie mojej pierwszej kadencji - powiedział we wtorek Donald Trump, przemawiając na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. - Od tego dnia wojny zburzyły pokój, który zbudowałem na dwóch kontynentach - dodał.

Jak stwierdził Trump, po jego pierwszej kadencji "era spokoju i stabilności ustąpiła miejsca jednemu z największych kryzysów naszych czasów".

- Dzisiaj, zaledwie osiem miesięcy po rozpoczęciu mojej kadencji, jesteśmy najlepszym krajem na świecie i nie ma innego kraju, który choćby zbliżał się do nas - zaznaczył.

- Stany Zjednoczone pod moim przywództwem stały się znów potęgą - zaznaczył republikanin, jednocześnie uderzając w swojego poprzednika. - To jest złoty wiek Ameryki - dodał.

Trump przekazał, że Ameryka jest obdarzona najsilniejszą gospodarką, najsilniejszymi granicami, najsilniejszą armią, najsilniejszymi przyjaźniami i najsilniejszym duchem spośród wszystkich narodów na ziemi.

Wystąpienie Donalda Trumpa. Na forum uderza w ONZ

- Musiałem kończyć wojny zamiast ONZ - powiedział prezydent USA. Polityk dodał, że "organizacja ta nie jest nawet blisko swojego prawdziwego potencjału".

- Na moją prośbę zwiększono wydatki na Sojusz Północnoatlantycki i teraz będzie silniejszy - zaznaczył Trump, mówiąc o perspektywie transatlantyckiej.

Prezydent USA odniósł się także do wojny Izraela z Hamasem. - Musimy tę wojnę zakończyć - powiedział. Trump zaapelował także o wypuszczenie izraelskich zakładników, którzy wciąż pozostają w niewoli.

Trump skomentował wojnę w Ukrainie. - Co mogą zrobić źli przywódcy? Zobaczcie, co się stało. Gdybym był prezydentem, wojna Rosji z Ukrainą nigdy by nie wybuchła - przekazał prezydent USA.

- Jeśli Rosja nie będzie gotowa do zawarcia porozumienia kończącego wojnę, Stany Zjednoczone są w pełni gotowe nałożyć bardzo surowe cła, które, jak sądzę, bardzo szybko powstrzymałyby rozlew krwi. Jednak aby te cła były skuteczne, państwa europejskie - wszyscy tu zgromadzeni - musiałyby dołączyć do nas i przyjąć dokładnie te same środki - powiedział Trump.

Zaznaczył, że niektóre kraje Zachodu nie przyłączyły się do sankcji i "finansują tę wojnę". Chodzi o niektóre kraje europejskie, które wciąż kupują ropę od Rosji, w kontekście propozycji, którą Trump złożył tym krajom. - To jest żenujące, zawstydzające - skomentował.

Trump na forum ONZ o migracji. "Wasze kraje są rujnowane"

Prezydent USA zabrał także głos ws. imigracji. - ONZ nie tylko nie rozwiązuje problemów, które powinna, ale zbyt często stwarza nam nowe problemy - dodał. - Najlepszym przykładem jest najważniejsza kwestia polityczna naszych czasów: kryzys niekontrolowanej migracji - przekazał.

- Skończyliśmy w USA z tym, że obcy nielegalnie przekraczają naszą granicę - przekazał. - Polityka otwartych granic musi się skończyć - zaapelował, mówiąc głównie o krajach Europy.

- Wasze kraje są rujnowane - dodał Trump. - Organizacja Narodów Zjednoczonych finansuje atak na kraje zachodnie i ich granice - przekazał.

Prezydent stwierdził, że ONZ dla pomogła migrantom nielegalnie przedostać się do Stanów Zjednoczonych.

- W USA odrzucamy ideę, że ogromna liczba ludzi z obcych krajów może podróżować przez pół świata, łamać nasze granice, naruszać naszą suwerenność, popełniać bezlitosne przestępstwa i wyczerpywać nasze zabezpieczenia społeczne - powiedział.

"Zmiana klimatu to największy szwindel". Trump wzywa do porzucenia "zielonego oszustwa"

Trump odniósł się także do spraw klimatycznych i związanych z nimi działań na arenie miedzynarodowej.

- Zmiana klimatu to największy szwindel w historii świata - powiedział prezydent USA. Wezwał kraje do porzucenia "zielonego oszustwa".

Trump stwierdził, że wszystkie dotychczasowe przepowiednie katastrof klimatycznych się nie spełniły. Dodał, że "szwindlem jest też ślad węglowy i że oszustwa te zostały dokonane przez głupich ludzi, którzy kosztowali fortunę swoje kraje i zaprzepaścili ich szansę na sukces".

