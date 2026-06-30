W skrócie Papież Leon XIV ostrzegł Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X przed groźbą nowej schizmy związanej z planowanymi bez zgody Watykanu święceniami biskupów.

Bractwo zamierza w środę w szwajcarskim Econe wyświęcić czterech nowych biskupów bez papieskiej zgody, co budzi kontrowersje związane z ich statusem w Kościele.

Watykan przez lata próbował pojednać się z bractwem, jednak konflikt narasta i po zapowiedzi kolejnych święceń papież Leon XIV zapowiada stanowczą reakcję.

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Leon XIV zwrócił się do członków Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X z apelem o odstąpienie od działań prowadzących do rozłamu w Kościele.

Redakcja watykańskich mediów opublikowała list przekazany przez papieża, w którym ten zwrócił uwagę, że jego poprzednicy okazywali odseparowanym kapłanom wyraźną życzliwość.

"Wzywam was i proszę z całego serca: zawróćcie z tej drogi! (...) Akt schizmy, którego byście się dopuścili, pozbawiłby wiernych możliwości godziwego, a w niektórych przypadkach nawet ważnego przyjmowania sakramentów, które miłują i których poszukują dla swojego uświęcenia" - napisał papież do lefebrystów.

Papież nie dał zgody na święcenia. Kolejny taki przypadek

W środę w szwajcarskim Econe - gdzie znajduje się międzynarodowe seminarium bractwa - ma zostać wyświęconych czterech nowych biskupów. Papież nie wyraził na to zgody.

Tradycjonalistyczne Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X uformowało się w opozycji do reform soboru watykańskiego II i od blisko 40 lat toczy spór ze Stolicą Apostolską.

W 1988 roku założyciel grupy, arcybiskup Marcel Lefebvre, konsekrował czterech biskupów poza kontrolą Watykanu, argumentując, że jest to konieczne dla przetrwania tradycji Kościoła. Wówczas papież niezwłocznie ekskomunikował Lefebvre'a - jego bractwo do dziś nie posiada statusu prawnego w strukturach kościelnych.

Wielki konflikt Watykanu. Leon XIV zaniepokojony

Watykan przez lata próbował pogodzić się z bractwem, obawiając się powstania równoległego Kościoła. W 2009 roku papież Benedykt XIV zdjął ekskomunikę z żyjących jeszcze biskupów tego stowarzyszenia. Konflikt jednak nadal eskalował. Papież Leon XIV zamierzał nadal studzić emocje, jednak już na początku czerwca ostrzegł, że w przypadku wyświęcenia nowych biskupów bractwa będzie musiał stanowczo zareagować.

W czerwcu ks. Davide Pagliarani, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X wyznał, że kontaktował się z Leonem XIV, wyjaśniając potrzebę święcenia nowych biskupów, "aby zapewnić kontynuację posługi" członków stowarzyszenia. Wskazywał przy tym prowadzoną przez nich działalność na rzecz utrwalania tradycji Kościoła. Odpowiedź z Watykanu miała być jednak dla niego rozczarowująca.

Źródła: Vatican News, Associated Press, EWTN





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