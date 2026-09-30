"To będzie mroczna zima dla Europy". W Belgii biją się w pierś i alarmują

Dawid Kryska

Dawid Kryska

- To będzie mroczna zima dla Europy - powiedział Theo Francken. Belgijski minister obrony nie ma wątpliwości, że w nadchodzących miesiącach Rosja nie da spokoju krajom Zachodu, a nasili ataki hybrydowe. Przyznał jednocześnie, że jego państwo przez dziesiątki lat zaniedbywało wydatki na obronność. Prócz złowieszczej prognozy Francken pilnie zaapelował do całej Wspólnoty.

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Minister obrony Belgii Theo Francken w garniturze i różowym krawacie wchodzi po schodach, obok żołnierze w mundurach.
Minister obrony Belgii Theo FranckenOmar HavanaAgencja FORUM

W skrócie

  • Belgijski minister obrony ostrzegł przed ryzykiem nasilenia rosyjskich ataków hybrydowych i podkreślił pilną potrzebę wzmocnienia europejskich systemów obrony powietrznej.
  • Minister wskazał, że Belgia zwiększyła wydatki na obronność po latach zaniedbań, lecz proces poprawy wymaga czasu.
  • Premier Donald Tusk poinformował, że Rosja wprowadziła nowy typ dronów i istnieje realne zagrożenie atakami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
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Belgijski minister obrony ostrzega przed intensyfikacją ataków hybrydowych ze strony Rosji, którą określił jako "największe zagrożenie" dla bezpieczeństwa.

Dyplomata przypomniał, że jego kraj doświadczył w tym roku już kilku incydentów z udziałem dronów, a niektóre z nich zakłóciły ruch lotniczy. Podobne zdarzenia odnotowano również w innych europejskich krajach.

"To będzie mroczna zima dla Europy". Belgijski minister ostrzega

- W nadchodzących miesiącach będzie więcej działań stanowiących zagrożenie hybrydowe. To będzie mroczna zima dla Europy - powiedział Theo Francken podczas szczytu "Defence & Space Summit" zorganizowanego przez stację Euronews w Brukseli.

Polityk wskazał, że Europa musi lepiej przygotować się na nadchodzące zagrożenia. - Musimy rozbudować systemy obrony powietrznej, zwiększyć zapasy i przyspieszyć produkcję. Wszystko musi dziać się szybciej - podkreślił.

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Minister przyznał, że Belgia od dawna nie inwestowała wystarczająco dużo w obronność, ale teraz sukcesywnie zwiększa wydatki na ten cel.

- Byliśmy najgorszymi uczniami klasy NATO. Wydawaliśmy 1 procent PKB na obronność - stwierdził, dodając, że wydatki już się podwoiły.

- Ale nie mogę zrobić w 18 miesięcy tego, co było zaniedbywane przez 40 lat - dodał.

Donald Tusk: Przed nami bardzo wymagające miesiące

O zagrożeniu ze strony Rosji mówił również kilka dni temu w Sejmie szef polskiego rządu Donald Tusk. W jego ocenie "późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej".

- W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. (…) Rosja najprawdopodobniej nadal będzie trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie nocy dronów - powiedział Donald Tusk.

- Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, nawet dokonywać zniszczeń - dodał.

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Szef polskiego rzadu ostrzegł jednocześnie przed nowymi dronami, których używa Rosja. - Nastąpiła jedna zmiana, niestety w bardzo negatywnym charakterze. Rosjanie wprowadzają na masową skalę nowy typ dronów, drony odrzutowe, poruszające się bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną i uderzą w cel - powiedział Donald Tusk.

- Nie ma co ukrywać, dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale generalnie mało kto jest przygotowany w tej chwili na skuteczne przeciwdziałanie akcjom tego typu dronów - podsumował.

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