Rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Polski podczas ataku na Ukrainę.

Na tę sytuację zareagował republikański kongresmen Joe Wilson. Wezwał on prezydenta Trumpa do przyjęcia sankcji, które "doprowadzą do bankructwa rosyjskiej machiny wojennej oraz do wyposażenia Ukrainy w broń zdolną do ataku wewnątrz Rosji".

"Rosja atakuje NATO-wskiego sojusznika Polskę z użyciem irańskich dronów shahed mniej niż tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To akt wojny i jesteśmy wdzięczni sojusznikom NATO za ich szybką odpowiedź na trwającą niesprowokowaną agresję zbrodniarza wojennego Putina przeciwko wolnym i produktywnym krajom" - napisał Wilson na platformie X.

Rosja testuje polską gotowość do obrony. Reakcja USA

"Putin nie zadowala się już tylko przegrywaniem w Ukrainie bombardując matki i dzieci, teraz bezpośrednio testuje naszą determinację na terytorium NATO. Putin stwierdził, że 'Rosja nie zna granic'. Wolne i prosperujące narody dadzą Rosji nauczkę na temat granic" - dodał.

Wilson zasiada w Izbie od 24 lat i obecnie pełni funkcję współprzewodniczącego Komisji Helsińskiej, działającego przy Kongresie USA złożonym z polityków obydwu izb amerykańskiego parlamentu. Komisja Zajmuje się tematami praw człowieka, demokracji i innymi związanymi z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. MON użyło uzbrojenia

W nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszono polską przestrzeń powietrzną przez rosyjskie drony.

Wojsko zareagowało, używając uzbrojenia do zestrzelenia obiektów, a wszystkie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Szef rządu Donald Tusk przekazał, że jest w stałym kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz odebrał meldunek od dowódcy operacyjnego gen. Macieja Klisza.

Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń": Nie ma dnia, żeby nie było prowokacji rosyjskiej Polsat News Polsat News