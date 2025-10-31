Tłumy na zabawie w Białym Domu. Uczestniczył w niej Donald Trump

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

Donald Trump uczestniczył w tradycyjnej zabawie Halloween w Białym Domu, rozdając dzieciom słodycze w otoczeniu setek rodzin i barwnie przebranych gości. Wielu uczestników miało niecodzienne kostiumy nawiązujące do popkultury czy wizerunku prezydenta USA i pierwszej damy. Na wydarzeniu pojawiła się także grupa Polaków.

Donald Trump wraz z pierwszą damą Melanią podczas zabawy z okazji Halloween w Białym Domu
Donald Trump wraz z pierwszą damą Melanią podczas zabawy z okazji Halloween w Białym DomuALEX WONGGetty Images

W skrócie

  • Donald Trump uczestniczył w tradycyjnej imprezie Halloween w Białym Domu, rozdając słodycze dzieciom w pomysłowych przebraniach.
  • Podczas wydarzenia goście wyróżniali się kreatywnością w doborze kostiumów, od nawiązań do popkultury po kostiumy parodiujące Trumpa i Pierwszą Damę.
  • Spotkanie zakończyło się przemówieniem prezydenta oraz zapowiedzią udziału w kampanii wyborczej w Wirginii.
Odziany w czerwoną czapkę z napisem USA prezydentDonald Trump przez niemal godzinę rozdawał dzieciom przebranym w kolorowe kostiumy tabliczki czekolady Hershey's i cukierki Twizzlers z pieczęcią Białego Domu.

Halloween. Tłumy na zabawie w Białym Domu, pojawił się Donald Trump

Wśród najbardziej kreatywnych przebrań były m.in. wózek przerobiony na okienko drive-thru McDonald'sa, kombinezony znane z serialu Squid Game czy przebrania imitujące Trumpa i Pierwszą Damę. Tym ostatnim prezydent przybił piątkę.

Impreza rozpoczęła się przy dźwiękach piosenki Michaela Jacksona "Thriller" odgrywanej przez wojskową orkiestrę przed południowym portykiem Białego Domu udekorowanym w pomarańczowe liście, dynie i napis "Halloween 2025".

    Po niemal godzinie wręczania słodyczy rodzinom ustawionym w ciągnącej się na setki metrów kolejce Trump poinformował, że musi wziąć udział w wydarzeniu kampanii wyborczej przed wtorkowymi wyborami stanowymi w Wirginii.

    USA. Setki rodzin celebrowało Halloween przed Białym Domem

    - To długa kolejka. Prawie tak długa jak sala balowa - żartował Trump, odnosząc się do jego kontrowersyjnych planów budowy ogromnej sali balowej przy Białym Domu. Prezydent uczestniczył w imprezie dwie godziny po tym, jak wrócił do Waszyngtonu po kilkunastogodzinnym locie z Korei Południowej.

    Do Białego Domu zaproszono z tej okazji setki rodzin, głównie policjantów, żołnierzy oraz rodziny adopcyjne i zastępcze oraz zwycięzców loterii biletów na imprezę. Słodycze otrzymywały też dzieci urzędników Białego Domu, m.in. rzeczniczki Karoline Leavitt oraz czołowego doradcy Trumpa Stephena Millera.

    Wśród gości była też grupa Polek i młodych Polaków, którzy - jak powiedzieli - przyjechali do Białego Domu na tę okazję z New Jersey.

    Imprezy z okazji Halloween są organizowane w Białym Domu od 1958 r., zwykle przez Pierwsze Damy. Tradycję zapoczątkowała żona prezydenta Dwighta Eisenhowera, Mary "Mamie".

