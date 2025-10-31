Tłumy na zabawie w Białym Domu. Uczestniczył w niej Donald Trump
Donald Trump uczestniczył w tradycyjnej zabawie Halloween w Białym Domu, rozdając dzieciom słodycze w otoczeniu setek rodzin i barwnie przebranych gości. Wielu uczestników miało niecodzienne kostiumy nawiązujące do popkultury czy wizerunku prezydenta USA i pierwszej damy. Na wydarzeniu pojawiła się także grupa Polaków.
Odziany w czerwoną czapkę z napisem USA prezydentDonald Trump przez niemal godzinę rozdawał dzieciom przebranym w kolorowe kostiumy tabliczki czekolady Hershey's i cukierki Twizzlers z pieczęcią Białego Domu.
Halloween. Tłumy na zabawie w Białym Domu, pojawił się Donald Trump
Wśród najbardziej kreatywnych przebrań były m.in. wózek przerobiony na okienko drive-thru McDonald'sa, kombinezony znane z serialu Squid Game czy przebrania imitujące Trumpa i Pierwszą Damę. Tym ostatnim prezydent przybił piątkę.
Impreza rozpoczęła się przy dźwiękach piosenki Michaela Jacksona "Thriller" odgrywanej przez wojskową orkiestrę przed południowym portykiem Białego Domu udekorowanym w pomarańczowe liście, dynie i napis "Halloween 2025".
Po niemal godzinie wręczania słodyczy rodzinom ustawionym w ciągnącej się na setki metrów kolejce Trump poinformował, że musi wziąć udział w wydarzeniu kampanii wyborczej przed wtorkowymi wyborami stanowymi w Wirginii.
USA. Setki rodzin celebrowało Halloween przed Białym Domem
- To długa kolejka. Prawie tak długa jak sala balowa - żartował Trump, odnosząc się do jego kontrowersyjnych planów budowy ogromnej sali balowej przy Białym Domu. Prezydent uczestniczył w imprezie dwie godziny po tym, jak wrócił do Waszyngtonu po kilkunastogodzinnym locie z Korei Południowej.
Do Białego Domu zaproszono z tej okazji setki rodzin, głównie policjantów, żołnierzy oraz rodziny adopcyjne i zastępcze oraz zwycięzców loterii biletów na imprezę. Słodycze otrzymywały też dzieci urzędników Białego Domu, m.in. rzeczniczki Karoline Leavitt oraz czołowego doradcy Trumpa Stephena Millera.
Wśród gości była też grupa Polek i młodych Polaków, którzy - jak powiedzieli - przyjechali do Białego Domu na tę okazję z New Jersey.
Imprezy z okazji Halloween są organizowane w Białym Domu od 1958 r., zwykle przez Pierwsze Damy. Tradycję zapoczątkowała żona prezydenta Dwighta Eisenhowera, Mary "Mamie".