W skrócie Donald Trump uczestniczył w tradycyjnej imprezie Halloween w Białym Domu, rozdając słodycze dzieciom w pomysłowych przebraniach.

Podczas wydarzenia goście wyróżniali się kreatywnością w doborze kostiumów, od nawiązań do popkultury po kostiumy parodiujące Trumpa i Pierwszą Damę.

Spotkanie zakończyło się przemówieniem prezydenta oraz zapowiedzią udziału w kampanii wyborczej w Wirginii.

Odziany w czerwoną czapkę z napisem USA prezydentDonald Trump przez niemal godzinę rozdawał dzieciom przebranym w kolorowe kostiumy tabliczki czekolady Hershey's i cukierki Twizzlers z pieczęcią Białego Domu.

Halloween. Tłumy na zabawie w Białym Domu, pojawił się Donald Trump

Wśród najbardziej kreatywnych przebrań były m.in. wózek przerobiony na okienko drive-thru McDonald'sa, kombinezony znane z serialu Squid Game czy przebrania imitujące Trumpa i Pierwszą Damę. Tym ostatnim prezydent przybił piątkę.

Impreza rozpoczęła się przy dźwiękach piosenki Michaela Jacksona "Thriller" odgrywanej przez wojskową orkiestrę przed południowym portykiem Białego Domu udekorowanym w pomarańczowe liście, dynie i napis "Halloween 2025".

Po niemal godzinie wręczania słodyczy rodzinom ustawionym w ciągnącej się na setki metrów kolejce Trump poinformował, że musi wziąć udział w wydarzeniu kampanii wyborczej przed wtorkowymi wyborami stanowymi w Wirginii.

USA. Setki rodzin celebrowało Halloween przed Białym Domem

- To długa kolejka. Prawie tak długa jak sala balowa - żartował Trump, odnosząc się do jego kontrowersyjnych planów budowy ogromnej sali balowej przy Białym Domu. Prezydent uczestniczył w imprezie dwie godziny po tym, jak wrócił do Waszyngtonu po kilkunastogodzinnym locie z Korei Południowej.

Do Białego Domu zaproszono z tej okazji setki rodzin, głównie policjantów, żołnierzy oraz rodziny adopcyjne i zastępcze oraz zwycięzców loterii biletów na imprezę. Słodycze otrzymywały też dzieci urzędników Białego Domu, m.in. rzeczniczki Karoline Leavitt oraz czołowego doradcy Trumpa Stephena Millera.

Wśród gości była też grupa Polek i młodych Polaków, którzy - jak powiedzieli - przyjechali do Białego Domu na tę okazję z New Jersey.

Imprezy z okazji Halloween są organizowane w Białym Domu od 1958 r., zwykle przez Pierwsze Damy. Tradycję zapoczątkowała żona prezydenta Dwighta Eisenhowera, Mary "Mamie".

