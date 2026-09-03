W skrócie W Hiszpanii nasilają się napięcia polityczne, a opozycja przygotowuje się do zdecydowanych działań po ujawnieniu nowych informacji o kryzysie w Ceucie.

Raport policyjny wykazał aktywne zaangażowanie Maroka w organizację kryzysu migracyjnego na granicy z Ceutą.

Premier Pedro Sanchez i przedstawiciele jego rządu zaprzeczają posiadaniu dowodów na udział Maroka, utrzymując, że dowiedzieli się o raporcie dopiero z mediów.

Publikacja raportu wywołała masowe protesty w kraju, które objęły ponad 260 miast i miejscowości.

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Opinią publiczną w Hiszpanii w ostatnich dniach wstrząsnęła publikacja raportu policyjnego, do którego dotarli niezależnie dziennikarze "El Español" i "El País". Wynika z niego wprost, że Maroko, nie dość, że było świadome zbliżającego się kryzysu migracyjnego w Ceucie, to odegrało w nim aktywną rolę.

Dokument, przygotowany przez Narodowe Centrum Imigracji i Granic na polecenie wymiaru sprawiedliwości, zawiera m.in. zdjęcia przedstawiające umundurowanych marokańskich funkcjonariuszy bezpieczeństwa, którzy przeprowadzają migrantów w stronę hiszpańskiej granicy.

Kryzys w Ceucie. Policyjny raport trzęsie krajem, "kłamali nam w żywe oczy"

- To nie był spontaniczny ruch, ale operacja, która rozpoczęła się w Maroku i była przez to państwo prowadzona i koordynowana. Rząd o tym wiedział i to zatuszował. Kłamali nam w żywe oczy - stwierdził lider centroprawicowej Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo.

Tego typu głosy coraz mocniej ogarniają hiszpańską scenę polityczną. - To była inwazja na nasze terytorium, akt wojny hybrydowej zaaranżowany przez Maroko. A ten raport pokazuje, że rząd wiedział o tym wcześniej i nic nie zrobił, aby temu zapobiec - powiedział europoseł skrajnie prawicowej partii Vox Jorge Buxadé.

Polityk wprost zaapelował do parlamentu o powołanie się na artykuł 102 konstytucji, który w pewnych okolicznościach umożliwia wszczęcie postępowania karnego przeciwko członkom rządu.

Głęboko krytyczne wobec Sancheza komentarze nie są już tylko domeną opozycji. Głosy sprzeciwu słychać także w ławach zajmowanych przez koalicjantów premiera.

- W Maroku ani jeden liść nie może drgnąć bez wiedzy rządu, a teraz twierdzą, że 70 czy 80 tysięcy ludzi pieszo i ciężarówkami udało się na granicę i nikt ich nie zauważył? Zaangażowanie marokańskiego rządu w kryzys jest oczywiste - grzmiał Antonio Maíllo z partii Sumar.

Kryzys migracyjny. Rząd się broni, "to tylko pogorszy sytuację"

Tymczasem Sanchez i jego najbliżsi współpracownicy konsekwentnie zaprzeczają wiedzy na temat udziału Maroka w wydarzeniach z Ceuty.

- Nie mam żadnych informacji od sił bezpieczeństwa ani naszych służb wywiadowczych, które mogłyby rzucić cień na władze marokańskie - zadeklarował szef rządu jeszcze w poniedziałek, wskazując na Rosję i Izrael jako potencjalnych winnych.

Eskalacja już i tak trudnych relacji z Marokiem mogłaby znacznie utrudnić Madrytowi zarządzanie kryzysem, jako że pomoc sąsiadów jest niezbędna do sprawnej deportacji migrantów i zapobiegania kolejnym falom.

- Okazanie braku zaufania do Maroka tylko pogorszy tę sytuację - wskazał wtedy Sanchez, przekonując, że sprawę tę "można rozwiązać tylko poprzez współpracę". Nieco inaczej prezentowała się narracja szefa rządu podczas czwartkowego przesłuchania przed hiszpańskim parlamentem, już po publikacji raportu.

Polityk stwierdził, że rząd Hiszpanii nie miał i nadal nie ma żadnych dowodów na udział Maroka w organizacji kryzysu. Zapewnił, że władze w Madrycie nie otrzymały wcześniej wyników raportu, a podejrzewanie ich o celowe powstrzymanie się od reakcji nazwał "absurdem". Powtórzył też, że pragnie utrzymać dobre relacje z sąsiadem, choć "będą one musiały wyglądać nieco inaczej".

Po publikacji raportu do wynikających z niego ustaleń odniosło się kilku przedstawicieli rządu. Kierujący resortem sprawiedliwości Félix Bolaños oraz minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska zgodnie stwierdzili, że władze dowiedziały się o dokumencie z mediów.

Hiszpanie tłumnie wychodzą na ulice. Fala protestów w całym kraju

Najnowsze informacje wzbudziły mocne emocje nie tylko wśród polityków, ale także zwykłych obywateli Hiszpanii, którzy tłumnie wyszli na ulice kraju. W demonstracjach po publikacji raportu wzięły udział dziesiątki tysięcy Hiszpanów.

Według szacunków protesty odbyły się w ponad 260 miastach i miejscowościach. W wielu miejscach do demonstrantów dołączyli lokalni politycy, również z partii Sancheza, którzy wprost sprzeciwili się poleceniom władz ugrupowania.

Trudności w egzekwowaniu dyscypliny partyjnej to kolejny przejaw problemów, z którymi mierzy się premier na kilka miesięcy przed wyborami regionalnymi i samorządowymi.

Źródła: Politico, El Pais



