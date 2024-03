Tło zamachu w Rosji? Włoski minister wskazuje na zdarzenie sprzed tygodni

Zapytany o to, czy Rosja została uprzedzona o możliwym ataku, odparł: - Trzy tygodnie temu jedna z komórek terrorystycznych, ISKP, została zaatakowana przez Rosjan. Amerykanie ostrzegli służby w Moskwie wyjaśniając, że grupa ta została trafiona tylko częściowo, ale nie została rozbita. W piątek nastąpiła reakcja.

- To stało się w Rosji, ale zamach tego rodzaju może wydarzyć się w wielu innych krajach, w których Państwo Islamskie jest obecne i działa - ostrzegł włoski minister obrony.

Zamach pod Moskwą. "Brak powiązań między Ukrainą a Państwem Islamskim"

Guido Crosetto stwierdził następnie: - Bezpieczeństwo nie jest za darmo; musimy zrobić to, co do nas należy. Jeśli Trump zostanie wybrany w Ameryce w listopadzie, pierwszy nam o tym przypomni.