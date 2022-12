Tli się kolejny światowy konflikt? Niespokojnie między Chinami a Indiami

Jak wynika z informacji przekazanych przez CNN, do incydentu doszło w piątek w sektorze Tawang na północno-wschodnim terytorium Indii w Arunachal Pradesh. To region, który graniczy z południowymi Chinami.

Doszło do bójki żołnierzy

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Onbrony Indii, żołnierze obu stron odnieśli niewielkie obrażenia w wyniku starcia. Strona indyjska oskarża chińskich żołnierzy o próbę przekroczenia linii granicznej i wywołanie konfliktu.

"Doszło do bójki między żołnierzami, a armia indyjska ostatecznie uniemożliwiła armii chińskiej wkroczenie na nasze terytorium i zmusiła wojskowych do wycofania się na swoje stanowiska" - wskazał w cytowanym przez CNN oświadczeniu minister obrony Indii.

Po incydencie doszło z kolei do spotkania między władzami krajów, by omówić sprawę. Chińskie MSZ nie potwierdziło, że incydent w ogóle miał miejsce, odsyłając do "właściwych władz" w celu uzyskania szczegółów.

W lakonicznym komunikacie zapewniono, że pogranicze chińsko-indyjskie jest stabilne, a obie strony utrzymują "płynną komunikację" za pomocą kanałów dyplomatycznych i wojskowych.

Sporna granica

Sporna granica, o której mowa, to odcinek ponad 3 tys. km, który od ponad pół wieku jest źródłem tarć między Chinami a Indiami. Strony nie zgadzają się w kwestii dokładnego przebiegu granicy i wzajemnie oskarżają się o próby poszerzenia swoich wpływów w tym rejonie.

Na tym tle co jakiś czas wybuchają konflikty, które nieraz mają tragiczny, śmiercionośny finał.