W skrócie Peter Magyar poinformował, że jego partia nie poprze kandydatury Petera Szijjarto na stanowisko wicemarszałka Zgromadzenia Narodowego.

Peter Szijjarto tłumaczył, że nie służył rosyjskim interesom, odnosząc się do oskarżeń o przekazywanie informacji rządowi rosyjskiemu.

Partia TISZA zdobyła większość konstytucyjną w nowym parlamencie, a Fidesz przechodzi do opozycji po 16 latach rządów.

Peter Magyar zapowiedział we wtorek rano, że jego partia nie poprze kandydatury Petera Szijjarto na stanowisko wicemarszałka Zgromadzenia Narodowego (węgierskiego parlamentu - red.).

Szijjarto wkrótce zakończy urzędowanie na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Funkcję tę pełnił od 2014 roku.

"Ostrzegam, że partia TISZA nie zagłosuje na Petera Szijjarto, który zdradził interesy Węgier, na stanowisko wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. Czekamy na nowego kandydata Fideszu" - napisał Magyar na Facebooku.

Węgry. Peter Szijjarto się tłumaczy. "Nigdy nie służyłem rosyjskim interesom"

Na początku kwietnia dziennikarze węgierskiej grupy VSquare opublikowali informacje, według których Peter Szijjarto przekazywał wiadomości z obrad organów Unii Europejskiej rządowi rosyjskiemu.

Później do sieci wyciekło nagranie rozmowy Szijjarto z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Politycy debatowali nad listą podmiotów objętych unijnymi sankcjami.

- Nigdy nie służyłem rosyjskim interesom. To krzywdzi mnie osobiście. Przez 11 lat pracowałem nad normalnymi, pragmatycznymi stosunkami z Rosją - tłumaczył w wywiadzie po przegranych wyborach Szijjarto.

Minister stwierdził, że dzięki jego działaniom i utrzymywaniu importu rosyjskiego gazu Węgrzy płacili niższe rachunki.

Wielkie zmiany na Węgrzech. Fidesz przechodzi do opozycji

Na 9 maja na Węgrzech zwołano pierwsze posiedzenie nowego parlamentu, w którym większość konstytucyjną zdobyła partia TISZA. Formacja dostała 141 mandatów w liczącym 199 miejsc Zgromadzeniu Narodowym.

Fidesz po 16 latach u steru rządów przejdzie do opozycji. Ugrupowanie uzyskało 52 miejsca w parlamencie. Wiadomo, że mandatu poselskiego zrzekł się Viktor Orban.

Dotychczasowy premier ma pozostać na czele partii i przeprowadzić jej reorganizację. Klubem parlamentarnym Fideszu będzie zarządzał Gergely Gulyas.

