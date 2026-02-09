Tiry z Watykanu dotarły do Ukrainy. Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków

W skrócie Leon XIV przekazał Ukrainie 80 generatorów prądu, leki oraz żywność za pośrednictwem Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.

Transporty z bazyliki św. Zofii w Rzymie dotarły do Fastowa i Kijowa, szczególnie dotkniętych ostatnimi atakami.

Papież wyraził wdzięczność za wsparcie, szczególnie polskim diecezjom, apelując podczas audiencji o modlitwę za Ukrainę.

O przekazaniu Ukrainie 80 generatorów prądu poinformował Vatican News, czyli oficjalny serwis informacyjny Stolicy Apostolskiej. Z jego relacji wynika, że sprzęt ma służyć ludności dotkniętej wojną oraz mrozem.

Transporty wyruszyły z Bazyliki św. Zofii w Rzymie i dotarły do Fastowa i Kijowa, które w ostatnich dniach zostały szczególnie dotknięte atakami.

Vatican News zwrócił przy tym uwagę, że w trakcie trwających uderzeń Rosji "każdy akt solidarności przynosi choć chwilowe ukojenie tym, którzy od czterech lat żyją w traumie wojny".

Wojna w Ukrainie. Watykan przekazał generatory prądu, leki oraz żywność

Poza generatorami prądu do Ukrainy wyruszyły także leki, suplementy oraz melatonina. Ta ostatnia - jak podkreśla watykański serwis - jest bardzo potrzebna, ponieważ pomaga zasnąć mimo nieustannego stresu i lęku.

Stolica Apostolska poinformowała także, że to nie koniec wsparcia. Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia przekazała bowiem, że trwa kompletowanie ładunku kolejnego tira, którym przewiezione mają być antybiotyki, leki przeciwzapalne, leki na nadciśnienia oraz różnego rodzaju żywność.

Dodajmy, że sama dystrybucja produktów na Ukrainę odbywa się za pośrednictwem parafii w różnych diecezjach. Pomoc możliwa jest natomiast dzięki współpracy z włoskim Bankiem Farmaceutycznym, sieciami firm oraz "wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nie przestają pomagać cierpiącym".

Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków

Za wszelką pomoc w imieniu papieża Leona XIV dziękował kardynał Konrad Krajewski. Sam Ojciec Święty podczas audiencji generalnej w środę apelował natomiast o modlitwę za Ukrainę. Apel połączony został z wyrazami wdzięczności, które skierowane były zwłaszcza w kierunku polskich diecezji.

Wysłane Ukrainie dary - jak dodaje Vatican News - są odpowiedzią papieża na prośbę wielu biskupów, którzy zwrócili się o pomoc w związku z siarczystym mrozem, który dotyka w ostatnich tygodniach Ukrainę.

Ze względu na niskie temperatury wiele osób jest zmuszonych opuścić swoje domy, aby szukać miejsca w ogrzewanych punktach, które korzystają m.in. z generatorów podobnych do tych, które przekazała Stolica Apostolska.

Źródło: Vatican News

