TikTok przekaże dane użytkowników do Chin

Oprac.: Aneta Wasilewska Świat

Dane użytkowników TikToka z Europy będą dostępne dla pracowników m.in. w Chinach - przekazał "The Guardian". Dostęp do danych ma być wykorzystywany do kontroli, w tym do sprawdzania "wydajności algorytmów". - Nie jestem przekonany, że chiński rząd koncentruje się na szpiegowaniu danych użytkowników TikTok. Mają inne sposoby uzyskiwania prywatnych informacji - uważa profesor Michael Beale.

Zdjęcie Chińska aplikacja zaczęła błyskawicznie zdobywać popularność na całym świecie. / 123RF/PICSEL