Śmiała młodzież od dawna wyruszała za granicę w poszukiwaniu oświecenia i nowych wrażeń. W 1608 roku Thomas Coryat , Anglik nazywany niekiedy "pierwszym backpackerem na świecie", wyruszył w swoją Grand Tour (typ podróży, w jaką wyruszali młodzi arystokraci i intelektualiści europejscy, w celu dokształcenia się, poszerzenia horyzontów, wyrobienia gustu artystycznego i nabrania dobrych manier - red.) po Europie . Bez kompanii przyjaciół i pieszo, Coryat odkrył zagraniczne przysmaki ("żaby używane do jedzenia") oraz nowinki technologiczne ("widelec używany do jedzenia").

Ci, którzy nie szukają siebie, szukają przygody. Ludzie "podróżują nie po to, aby gdzieś pojechać, ale po to, żeby jechać w ogóle" - mawiał Robert Louis Stevenson, autor "Wyspy skarbów". Samotni podróżnicy często opisują dreszczyk emocji towarzyszący robieniu tego, czego chcą, wtedy, kiedy mają na to ochotę. Badania wykazały, że celowa samotność, w przeciwieństwie do innych form osamotnienia, może zwiększyć nasz dobrostan.