Testy rakiet w Korei Północnej. Kim Dzong Un przyglądał się ćwiczeniom
Korea Północna poinformowała o kolejnych w tym miesiącu testach rakiet balistycznych z amunicją kasetową. Reżimowa agencja informacyjna KCNA przekazała, że ćwiczenia nadzorował przywódca Kim Dzong Un. Na opublikowanych zdjęciach widoczna jest także nastoletnia córka Kima, Dzu Ae.
Przeprowadzone przez Pjongjang testy broni z amunicją kasetową odbyły się w niedzielę. Na opublikowanych przez reżim zdjęciach Kim Dzong Un w towarzystwie wojskowych obserwuje pocisk przelatujący nad wodą, ciągnący za sobą szary dym.
Na fotografiach widoczna jest też córka dyktatora Kim Dzu Ae, która według służb wywiadowczych Korei Południowej może być uważana za następczynię Kima.
Amunicja kasetowa jest zakazana przez Konwencję o amunicji kasetowej z Oslo z 2008 roku, ze względu na stwarzane przez nią zagrożenie dla ludności cywilnej. Korea Północna, podobnie jak m.in. USA, Rosja i Chiny, nie jest sygnatariuszem traktatu.
- Wzmocnienie zdolności uderzeniowych o dużej gęstości ma ogromne znaczenie w działaniach wojskowych - miał powiedzieć Kim Dzong Un, cytowany przez KCNA po uderzeniu rakiet w cel na oddalonej o ponad 130 km wyspie.
Kim nadzorował wystrzelenie pięciu zmodernizowanych rakiet balistycznych ziemia-ziemia Hwasong-11 Ra z głowicami bomb kasetowych i głowicami min odłamkowych.
Demonstracja siły reżimu. Pociski mają "zmienić w pył każdy cel"
Agencja AP zauważa, że według obserwatorów wojna na Bliskim Wschodzie mogła skłonić Koreę Północną do zademonstrowania posiadania bomb kasetowych i przyspieszenia prac nad ich ulepszeniem.
Wcześniej rakiety krótkiego zasięgu zostały wystrzelone przez reżim 8 kwietnia. Ogłoszono wtedy, że testowany pocisk balistyczny z głowicą z bombą kasetową może "zmienić w pył każdy cel" w swoim zasięgu.
Associated Press spekuluje, że zwiększona aktywność północnokoreańskiego reżimu może być związana z zapowiedzianym na maj spotkaniem prezydenta Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem.
"Spotkanie Trump-Xi mogłoby stanowić nowe dyplomatyczne otwarcie dla Pjongjangu" - przekazano.