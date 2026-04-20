Testy rakiet w Korei Północnej. Kim Dzong Un przyglądał się ćwiczeniom

Jakub Pogorzelski

Korea Północna poinformowała o kolejnych w tym miesiącu testach rakiet balistycznych z amunicją kasetową. Reżimowa agencja informacyjna KCNA przekazała, że ćwiczenia nadzorował przywódca Kim Dzong Un. Na opublikowanych zdjęciach widoczna jest także nastoletnia córka Kima, Dzu Ae.

Na pierwszym planie Kim Dzong Un obserwujący testy rakiet balistycznych. Wokół niego zgromadzeni są generałowie i jego córka.
Kim Dzong Un podczas testów rakiet balistycznych. Przyglądała im się również jego córkaAFPEast News

W skrócie

  • Korea Północna przeprowadziła kolejne testy rakiet balistycznych z amunicją kasetową, które nadzorował Kim Dzong Un wraz z córką Kim Dzu Ae.
  • Amunicja kasetowa używana podczas testów jest zakazana przez Konwencję z Oslo z 2008 roku, ale Korea Północna nie jest sygnatariuszem tego traktatu.
  • Associated Press informuje, że zwiększona aktywność reżimu może mieć związek z zapowiedzianym na maj spotkaniem Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem.
Przeprowadzone przez Pjongjang testy broni z amunicją kasetową odbyły się w niedzielę. Na opublikowanych przez reżim zdjęciach Kim Dzong Un w towarzystwie wojskowych obserwuje pocisk przelatujący nad wodą, ciągnący za sobą szary dym.

Testy amunicji kasetowej. Kim obserwował wraz z córką

Na fotografiach widoczna jest też córka dyktatora Kim Dzu Ae, która według służb wywiadowczych Korei Południowej może być uważana za następczynię Kima.

Amunicja kasetowa jest zakazana przez Konwencję o amunicji kasetowej z Oslo z 2008 roku, ze względu na stwarzane przez nią zagrożenie dla ludności cywilnej. Korea Północna, podobnie jak m.in. USA, Rosja i Chiny, nie jest sygnatariuszem traktatu.

- Wzmocnienie zdolności uderzeniowych o dużej gęstości ma ogromne znaczenie w działaniach wojskowych - miał powiedzieć Kim Dzong Un, cytowany przez KCNA po uderzeniu rakiet w cel na oddalonej o ponad 130 km wyspie.

Kim nadzorował wystrzelenie pięciu zmodernizowanych rakiet balistycznych ziemia-ziemia Hwasong-11 Ra z głowicami bomb kasetowych i głowicami min odłamkowych.

Demonstracja siły reżimu. Pociski mają "zmienić w pył każdy cel"

Agencja AP zauważa, że według obserwatorów wojna na Bliskim Wschodzie mogła skłonić Koreę Północną do zademonstrowania posiadania bomb kasetowych i przyspieszenia prac nad ich ulepszeniem.

Wcześniej rakiety krótkiego zasięgu zostały wystrzelone przez reżim 8 kwietnia. Ogłoszono wtedy, że testowany pocisk balistyczny z głowicą z bombą kasetową może "zmienić w pył każdy cel" w swoim zasięgu.

Associated Press spekuluje, że zwiększona aktywność północnokoreańskiego reżimu może być związana z zapowiedzianym na maj spotkaniem prezydenta Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem.

"Spotkanie Trump-Xi mogłoby stanowić nowe dyplomatyczne otwarcie dla Pjongjangu" - przekazano.

"Graffiti". Bocheński porównał PiS do armii. Kaczyński "głównym dowódcą"Polsat News

