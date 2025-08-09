W skrócie Siły Powietrzne USA planują kupić dwa Tesla Cybertrucki jako cele do testów rakietowych, przewidując możliwość użycia ich przez przeciwników w przyszłych konfliktach.

Cybertrucki, mimo że sprzedawane głównie w USA i Meksyku, wyróżniają się unikalną konstrukcją ze stali nierdzewnej, co według wojskowych wpływa na ich odporność na uszkodzenia.

Tesla notuje spadki przychodów, zwłaszcza na kluczowych rynkach europejskich, a Elon Musk nadal zarządza kilkoma wpływowymi firmami technologicznymi.

Planiści amerykańskiej armii twierdzą, że potrzebują tych pojazdów ze względu na prawdopodobieństwo wykorzystania ich w przyszłych konfliktach przez przeciwników.

"Na polu walki prawdopodobnie pojazdy używane przez wroga zostaną zastąpione Cybertruckami, ponieważ dzięki unikalnej konstrukcji i elektrycznemu napędowi, po poważnym uderzeniu nie odnoszą one typowych dla większości pojazdów uszkodzeń" - uzasadniło wybór tego modelu Tesli Centrum Testowe Sił Powietrznych (AFTC).

Samochody Tesla Cybertruck trafią na poligon. Będą celem

Ale, jak zauważył amerykański portal Thedrive, Cybertruck jest obecnie sprzedawany masowo tylko w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. "Nawet po opublikowaniu przez CNN zdjęć Cybertrucka, należącego do czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa z zamontowanym karabinem maszynowym, prawdopodobieństwo napotkania Cybertrucków jako wrogich jednostek bojowych na polu bitwy wydaje się niskie" - skomentował Thedrive, pytając, "czy siły powietrzne USA nie mogłyby osiągnąć tego samego rezultatu, przykręcając pod odpowiednim kątem kilka blach stalowych do wózka golfowego lub przyczepy"?

Cybertrucki, znane z nadwozia ze stali nierdzewnej i ostrej, kanciastej konstrukcji, są jednymi z 33 pojazdów - głównie standardowych sedanów, pickupów i SUV-ów - które siły zbrojne USA chcą pozyskać i dostarczyć na poligon rakietowy White Sands w Nowym Meksyku. Ale tylko w ich przypadku podano markę i konkretny model, zaznaczając, że nie muszą być nawet w pełni sprawne, wystarczy, aby dało się je holować za innym pojazdem.

Na poligonie wszystkie zamówione przez AFTC pojazdy będą celem dla kierowanych pocisków rakietowych, odpalanych z dużej odległości. Armia Stanów Zjednoczonych testuje obecnie te pociski w ramach programu Standoff Precision Munition (SOPGM), który obejmuje amunicję odpalaną z powietrza, taką jak AGM-114 Hellfire, AGM-176 Griffin i bomby laserowe GBU-39/B. Amunicja ta jest zaprojektowana do niszczenia pojazdów i innych celów naziemnych z bardzo wysoką celnością.

Spadek przychodów Tesli

Właściciel Tesli, Elon Musk zaangażował się politykę w czasie kampanii prezydenckiej w USA. Miliarder wspierał wtedy Doonalda Trumpa, z którym po wygraniu przez niego wyborów, współpracował przez pewien czas. Ich drogi szybko się jednak rozeszły w burzliwej atmosferze.

Odbiło się to na firmie Muska, która w tym roku odnotowała drugi z rzędu kwartał ze spadkiem przychodów.

Najgorsze spadki Tesla zaliczyła w lipcu na dwóch głównych rynkach Europy - brytyjskim i niemieckim - odpowiednio o 60 proc. i 55,1 proc. w porównaniu do lipca roku ubiegłego - wynika z danych opublikowanych pod koniec lipca przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów.

Oprócz zarządzania Teslą, Musk jest również właścicielem firmy rakietowej SpaceX, platformy medialnej X oraz firmy zajmującej się sztuczną inteligencją xAI.

